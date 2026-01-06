Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.933,42 %1,98
        DOLAR 43,0420 %0,01
        EURO 50,4244 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.176,71 %0,48
        FAİZ 36,54 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 108,64 %3,08
        BITCOIN 93.858,00 %-0,25
        GBP/TRY 58,2298 %-0,15
        EUR/USD 1,1708 %-0,12
        BRENT 62,04 %0,45
        ÇEYREK ALTIN 10.098,92 %0,48
        Haberler Ekonomi Para EFT ve havale ücretleri zamlandı - Para Haberleri

        EFT ve havale ücretleri zamlandı

        Para transfer ücretleri yılbaşı itibariyle güncellendi. 8,300 TL'ye kadar olan para transferlerinde işlem ücreti 8,37 TL oldu. 8,300 TL ile 399,000 TL arasındaki işlemlerde ödenecek komisyon 16,76 TL'ye çıkarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 15:27 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        EFT ve havale ücretleri zamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EFT ve havale ücretleri 2026’da güncellendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon verilerinin ardından, mevzuat gereği bankaların EFT ve havale işlemlerinden alacağı komisyon tutarları yeniden belirlendi.

        TÜİK verilerine göre 2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı yüzde 30,9 olarak kesinleşti. Bankacılık hizmet bedellerinin hesaplanmasında esas alınan bu oran doğrultusunda, para transferi ücretlerine de yüzde 30,9 oranında artış yansıtıldı.

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre bankacılık sektöründe yürürlükte olan mevzuat gereği her yılbaşında yapılan otomatik güncelleme kapsamında para transferi ücretleri yeniden artırıldı. Güncellenen tarifeyle birlikte, EFT ve havale işlemlerinde alınan komisyonlar işlem tutarına göre kademeli olarak belirlendi. Buna göre 8,300 TL’ye kadar olan para transferlerinde işlem ücreti 8,37 TL oldu. 8,300 TL ile 399,000 TL arasındaki işlemlerde ödenecek komisyon 16,76 TL’ye çıkarıldı. 399.000 TL ve üzerindeki yüksek tutarlı transferlerde ise bankalar işlem başına 209,38 TL kesinti uygulayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zeytinburnun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Zeytinburnun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden Yusuf Serhat Aksunun kullandığı 34 PDV 261 plakalı otomobil, Hasan Enes Yılmaz (29) idaresindeki 41 AVV 452 plakalı motosikletle çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        Futbolcuya hakemden hayati müdahale!
        En çok başvuru İstanbul'dan
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Zoru seviyorsanız bu bulmacalar tam sizlik!
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        Ver Mert'i, al Cengiz'i!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Utandıran teklif
        Utandıran teklif
        Ederson için görüşmeler başladı!
        Ederson için görüşmeler başladı!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!
        Bahis paralarıyla müzik manipülasyonu!