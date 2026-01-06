EFT ve havale ücretleri zamlandı

EFT ve havale ücretleri 2026’da güncellendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon verilerinin ardından, mevzuat gereği bankaların EFT ve havale işlemlerinden alacağı komisyon tutarları yeniden belirlendi.

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı yüzde 30,9 olarak kesinleşti. Bankacılık hizmet bedellerinin hesaplanmasında esas alınan bu oran doğrultusunda, para transferi ücretlerine de yüzde 30,9 oranında artış yansıtıldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre bankacılık sektöründe yürürlükte olan mevzuat gereği her yılbaşında yapılan otomatik güncelleme kapsamında para transferi ücretleri yeniden artırıldı. Güncellenen tarifeyle birlikte, EFT ve havale işlemlerinde alınan komisyonlar işlem tutarına göre kademeli olarak belirlendi. Buna göre 8,300 TL’ye kadar olan para transferlerinde işlem ücreti 8,37 TL oldu. 8,300 TL ile 399,000 TL arasındaki işlemlerde ödenecek komisyon 16,76 TL’ye çıkarıldı. 399.000 TL ve üzerindeki yüksek tutarlı transferlerde ise bankalar işlem başına 209,38 TL kesinti uygulayacak.