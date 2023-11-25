EFT/FAST'lerde yüzde 50 fazla azami ücret uygulaması kaldırıldı

Hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FASTlerde yüzde 50 fazla azami ücret uygulaması kaldırıldı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasını kaldırdı.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.11.2023 - 00:53 Güncelleme: 25.11.2023 - 00:53 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL