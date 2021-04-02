ŞARKICI EGE KİMDİR?



Gerçek adı Levent Ak olan müzisyen 15 Aralık 1968'de İzmir'de dünyaya geldi.



Önce klavyeli sazlar eğitimi alarak müziğe ilk adımını attı. Daha sonra hayranı olduğu ünlü sanatçı Maria Rita Epik'le tanıştı. Hayatında bir kilometre taşı olduğunu söylediği Epik'ten uzun süre gitar ve bestecilik dersleri aldı. Kendi bestelerini yapmaya başladığı zaman albüm düşüncesi de kendiliğinden doğmuş oldu.



