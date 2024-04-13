Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
Ege Denizi'nde, merkez üssü Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 246 kilometre uzaklıkta olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 13.04.2024 - 06:41 Güncelleme: 13.04.2024 - 06:41
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 05.23'te, 5,68 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı, 246,77 kilometre olarak ölçüldü.
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