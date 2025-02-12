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        Haberler Gündem Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde saat 04.14'te 5,1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 04:46 Güncelleme: 12.02.2025 - 04:47
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        Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
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        Ege Denizi'nde saat 04.14'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.14'te merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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