Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Ege Denizi'nde peş peşe depremler! 20 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.3, 2.2 ve 2.8 büyüklüğünde peş peşe depremler hissedildi. Ege Denizi'nde yaşanan son depremin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu merakla araştırıyor. İşte 20 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...

Ege Denizi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Eger Denizi Kuşadası Körfezi açıklarında 3.3, 2.2 ve 2.8 büyüklüklerinde olmak üzere üç ayrı deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 2.6 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 20 Kasım son deprem listesi...

 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 20 KASIM 2019

Büyüklük2.8 (ML) 
YerKusadasi Korfezi, 6.83 km. Menderes (Izmir) 
Tarih20/11/2019 - 07:14:01 (TS) 
Enlem37.9883 (K) 
Boylam26.9793 (D) 
Derinlik7.01 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 20 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.20 07:14:00 38.0160 27.0020 4.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.20 06:56:47 38.0103 27.0072 7.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.20 06:51:49 37.9952 26.9688 12.1 -.- 3.3 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.20 05:57:42 37.7027 30.1872 5.0 -.- 1.8 -.- CENDIK-(BURDUR) İlksel
2019.11.20 05:19:19 35.9910 27.5067 6.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.20 03:17:02 38.1758 30.1592 5.0 -.- 1.8 -.- KEKLICEK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.11.20 02:21:48 39.2627 32.9237 8.5 -.- 1.6 -.- ALTINCANAK-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2019.11.20 01:29:42 38.4068 44.4510 5.0 -.- 3.2 3.3 KASKOL-BASKALE (VAN) İlksel
2019.11.20 00:02:01 38.0105 27.0162 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.19 22:29:22 39.6682 43.8393 5.0 -.- 1.9 -.- DALBAHCE-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2019.11.19 22:16:31 39.8815 39.7575 3.2 -.- 3.0 -.- ESENDORUK-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2019.11.19 22:01:10 36.2203 29.5287 32.6 -.- 2.4 -.- GOKCEOREN-KAS (ANTALYA) İlksel
2019.11.19 21:46:06 40.6992 28.5883 7.2 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.11.19 21:35:24 39.9105 39.8732 11.9 -.- 2.4 -.- BOYBEYI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2019.11.19 21:07:44 39.0918 27.3297 8.2 -.- 1.9 -.- ISIKLAR-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.11.19 20:15:51 36.2505 28.4197 28.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meteoroloji açıkladı! Tüm Türkiye güneşli
GÜNDEMYağmursuz kasım!
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın
GÜNDEMBakırköy'de korkutan hastane yangını!
İstanbul'da cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti
GÜNDEMİstanbul'da cipin çarptığı yaya öldü
Adana'da EYP paniği! Kaldırımda EYP patladı, 1 şüpheli yakalandı
GÜNDEMAdana'da EYP paniği! Şüpheli yakalandı
Karabük'te iki otomobil çapıştı: 4 yaralı
GÜNDEMKarabük'te iki otomobil çapıştı: 4 yaralı
Denizli'de tamirhane yangını! 13 araç kullanılamaz hale geldi
GÜNDEMTamirhanede çıkan yangın 13 aracı küle çevirdi
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
GÜNDEMSosyal medyada terör propagandasına tutuklama
Ankara'da kumar baskını: 18 gözaltı
GÜNDEMAnkara'da kumar baskını: 18 gözaltı
Balıkesir'de 31 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMBalıkesir'de 31 kaçak göçmen yakalandı
Malatya'da fuhuş operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
GÜNDEMMalatya'da fuhuş operasyonu!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X