Eğirdir Gölü'nde kaçak pinterlere el konuldu

Isparta'nın Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimler sürüyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı bot timleri tarafından gölde müşterek denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, özellikle kerevitin üreme (yumurtlama) döneminde bulunulması nedeniyle denetimlerin artırıldığını belirtti. Tatlı su ürünlerinin neslinin korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla gölde hem karadan hem de botlarla su üzerinden kontroller yapıldığı ifade edildi.

Denetimler kapsamında Eğirdir Altınkum Plajı açıklarında detaylı inceleme gerçekleştirildi. Kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen kerevit pinterlerine el konuldu. Kerevitlerin içerisinde bulunan kerevitler ise göle geri bırakıldı.

Su ürünleri kontrol ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği kerevitin üreme döneminde avlanmasının yasak olduğunu hatırlatarak, yasağa rağmen avlanma ve pazarlama girişimlerinin sürdüğünü bildirdi.

Pinterlerin içinden çıkan kerevitler ekipler tarafından canlı olarak yeniden göle bırakıldı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayarak, kurallara uymayan kişiler hakkında idari para cezası başta olmak üzere gerekli cezai işlemlerin uygulandığını kaydetti.