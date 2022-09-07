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Haberler Gündem Eğitim Eğitim ödeneği ne zaman ödenecek belli oldu! Öğretmenlerin 2022 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 12 Eylül'den itibaren ödeneceği bildirildi
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Öğretmenlerin 2022 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 12 Eylül'den itibaren ödeneceği bildirildi

Öğretmenlere kırtasiye yardımı ödeme miktarı ve ne zaman ödeneceği geçtiğimiz günlerde açıklandı. Eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala öğretmenlerin merak ettiği konulardan birisi de öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ne zaman yatırılacağı... MEB'den gelen açıklamada öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin 12 Eylül'den itibaren ödeneceği bildirildi. İşte detaylar

Eğitim ödeneği ne zaman ödenecek belli oldu! Öğretmenlerin 2022 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 12 Eylül'den itibaren ödeneceği bildirildi

İl milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.


Bildiride, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.


Bu doğrultuda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği bildirildi.

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