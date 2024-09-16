Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2024 Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı?

ÖĞRETMEN KIRTASİYE ÜCRETİ 2024-2025 NE KADAR ÖDENECEK?

7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açıldı. 2024-2025 yılı öğretmen kırtasiye yardımı ödemelerinin 2 Eylül itibari ile yapılacağı duyurulmuştu. Ancak henüz ödemeler hesaplara geçmedi. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler Eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler de göz önüne alındığında bu yıl ödemelerin eylül ayının ilk haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor.