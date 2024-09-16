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        Haberler Bilgi Yaşam Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2024 Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı?

        Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2024 Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere eğitim ödeneği veriliyor. MEB'e bağlı okullarda öğretmenlere ödenecek kırtasiye parası geçtiğimiz yıllarda Eylül ayında ödeniyordu. Peki Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2024 Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 15:38 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:38
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        Öğretmen kırtasiye yardımı olarak bilinen eğitim ödeneğinin yatırılacağı tarih araştırılıyor. Bu sene 4 bin 85 TL olarak ödenecek olan 2024 öğretmen kırtasiye parası öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor. Peki Eğitim ödeneği ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2024 Öğretmen kırtasiye yardımı yattı mı?

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        ÖĞRETMEN KIRTASİYE ÜCRETİ 2024-2025 NE KADAR ÖDENECEK?

        7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

        ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) 2024 NE ZAMAN YATACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açıldı. 2024-2025 yılı öğretmen kırtasiye yardımı ödemelerinin 2 Eylül itibari ile yapılacağı duyurulmuştu. Ancak henüz ödemeler hesaplara geçmedi. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler Eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler de göz önüne alındığında bu yıl ödemelerin eylül ayının ilk haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor.

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        EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.

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