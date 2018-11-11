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ABD'den PKK'ya eğitim
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Eğitti, donattı, diplomalarını dağıttı!

Kandil’deki elebaşı teröristler için ödül koyan ABD, Suriye'nin Haseke kentinde kurduğu terör kampında 5 bin PKK’lıyı eğiterek mezun etti. Teröristler 2 aylık süre içinde bomba, ağır silah, uçaksavar, tanksavar, nizami ve gayri nizamı harp eğitimi aldı. Kurs sonucunda ABD’li eğitmenlerin de katıldığı mezuniyet töreni düzenlendi

11.11.2018 - 09:32 | Güncelleme: Genel

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki 3 elebaşı için 12 milyon dolar ödül koyan ABD, aynı anda Suriye kuzeyindeki teröristlerin eğitimine hız verdi. ABD-PKK işgalindeki Rakka’da bulunan kamptan geçtiğimiz ay binlerce teröristin mezun olmasının ardından şimdi de Haseke’deki terör kampında eğitilen 5 bin PKK’lı "diploma" aldı. Haseke’de 2 ay süren terör eğitim faaliyetleri kapsamında PKK’lılara bomba, ağır silah, uçaksavar, tanksavar, nizami ve gayrinizamı harp eğitimleri verildi.

TÖREN DE DÜZENLEDİLER

Yeni Şafak gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre Haseke’deki kampta eğitimlerini tamamlayan 5 bin PKK’lı için ABD’li eğitmenlerin de katıldığı mezuniyet töreni düzenlendi. Haseke kırsalındaki Rubar Kampı’nda teröristlere, uzmanlaştıkları konuya göre silah teslimatı yapıldı. ABD’nin teröristlere verdiği silahların tamamı DEAŞ bahanesiyle Suriye’ye gönderilen silah ve mühimmattan oluşuyor.

"MEZUN OLANLAR AİLELERİNDEN ZORLA ALINDI"

Haseke’de yaşayan ve ABD-PKK ittifakını harekete geçiren unsurun Tel Abyad, Ayn el-Arab, Kamışlı ve Cerablus doğusunda artan TSK hareketliliği ve PKK mevzilerinin vurulması olduğunu söyleyen Ebu Seyf, "PKK Haseke, Deyrizor, Rakka ve Münbiç bölgelerinde yaşayan Kürt, Arap ve Türkleri Esad rejimine teslim etmekle tehdit ediyor" dedi. Özellikle askerlik çağındaki gençlerin tehdit ve şantajlarla bu kamplara dahil edildiğini aktaran Hasekeli Ebu Seyf, son mezun olan 5 bin kişinin önemli bir kısmının ailelerinden zorla alınan gençlerden oluştuğunu kaydetti.

PENTAGON'DAN 200 DOLAR MAAŞ

ABD tarafından verilen eğitimler ‘Sınır Güvenlik Birimi Özel Eğitimi’ başlığı altında gerçekleştiriliyor. Eğitim sürecinin ilk gününden itibaren tüm terör örgütü üyelerine Pentagon tarafından 200’er dolar maaş bağlanıyor. Washington yönetiminin 12 milyon dolarlık ödülüne konu olan Kandil’den ise Haseke’deki terör kampları için 20 adet ‘tecrübeli terörist’ Suriye’ye gönderildi. Askeri eğitim saatlerine ek olarak konulan propaganda derslerinde terör örgütü PKK’nın kuruluşu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün ideolojisi gibi konularda ayrıntılı eğitimler veriliyor. Siyasi-ideolojik eğitim bazı ABD’li subaylar tarafından da izleniyor.

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