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Eğlence mekanları kepenk indirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle İstanbul'daki eğlence mekanları geçici olarak kapandı. Salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine tedbir amaçlı; Bebek, Emirgan, Ortaköy, Nişantaşı, Asmalımescit ve Etiler’deki eğlence mekanları dün saat 10:00’dan itibaren gece kulüpleri, bar ve diskotekler kepenk kapattı

Eğlence mekanları, Koronavirüs, Corona virüs

İstanbul’daki eğlence mekanları İçişleri Bakanlığının 'Koronavirüs tedbirleri' kapsamında yayınladığı genelgede, geçici olarak faaliyetleri durdurarak kepenk kapattı.

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi.

Bebek, Emirgan, Ortaköy, Nişantaşı, Asmalımescit ve Etiler’deki eğlence mekanları dün saat 10:00’dan itibaren gece kulüpleri, bar ve diskotekler kepenkleri indirdi.

Ruby’nin işletmecisi Ali Ünal, Limon Köyiçi’nin işletmecisi Yasin Becek, Çilek Pera’nın işletmecisi İbrahim Çakmak, Lüz ve Müşkülpesent’in işletmecisi Mehmet Uğur Deveci, Sess’in işletmecisi Yüksel Yılan, La boom - Gizli Kalsın’ın işletmecisi Umut Evirgen, Walk işletmecisi Tarkan Ahmet, Emily’s Garden işletmecisi Oğulcan Engin, Lucca ve Etiket gibi eğlence mekanlarını dezenfekte ettirerek 'Koronavirüs' kapsamında kapılarını geçici olarak süresiz kapattı.

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