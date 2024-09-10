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        Haberler Gündem EGM'den Antalya'da hayatını kaybeden yabancı uyrukluya ilişkin açıklama:

        EGM'den Antalya'da hayatını kaybeden yabancı uyrukluya ilişkin açıklama:

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yabancı uyruklu bir kişinin, Antalya Havalimanı'nda, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 22:26 Güncelleme: 10.09.2024 - 22:26
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        Antalya'daki ölümle ilgili açıklama
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        EGM'den yapılan açıklamaya göre, Almanya pasaportu da bulunan Kazakistan doğumlu Anton Paul, dün, Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali binasında X-Ray cihazından geçeceği sırada görevlilere zorluk çıkardı.

        Alkollü olduğu değerlendirilen Paul'un, valizini X-Ray cihazında bırakıp gittiği ve saat 19.40'daki uçağını kaçırdığı belirtilen açıklamada, bir marketten ücretsiz olarak alkollü içecek almaya çalışan bu kişinin çevreye rahatsızlık verdiğinin tespit edildiği bildirildi.

        Anton Paul'un, saat 23.00 sıralarında, havalimanı danışma ve bilet satış ofisinde çalışanlara rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis memurlarınca terminal binasının dışına çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şahıs sürekli olarak terminal binasına girmeye çalışmış ve müdahale edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Şahsa güçlükle kelepçe takılmış, olay yerine sağlık ekipleri çağırılmış ve şahıs hastaneye sevk edilmiştir. Bir müddet sonra şahsın eks olduğu bildirilmiştir. Konu ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlanmıştır. İdari yönden incelenmek üzere de Mülkiye ve Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir."

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        #EGM
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        #haberler
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