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        Haberler Gündem Güvenlik EGM: "Gözaltında cinsel saldırı' paylaşımları alçakça iftiralardır"

        EGM: "Gözaltında cinsel saldırı' paylaşımları alçakça iftiralardır"

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "gözaltında cinsel saldırı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, söz konusu paylaşımların polis teşkilatını itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz alçakça yapılan iftiralar olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 02:19 Güncelleme: 03.04.2025 - 02:19
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        "Gözaltında cinsel saldırı' paylaşımları alçakça iftiralardır"
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        EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişilerle ilgili tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur."

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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