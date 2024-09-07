Maya çok hızlı büyüdüğünde, bağışıklık sistemi tepki verir ve bir dizi cilt değişikliğine neden olur. Bu da seboreik dermatitte yaygın olarak görülen cilt lekelerinin oluşmasına yol açar. Stres ve hastalığın yanı sıra, seboreik dermatitin diğer tetikleyicileri şunları içerebilir:

- Hormonal değişiklikler

- Sert deterjanlar veya kimyasallar

- Soğuk, kuru hava

- Parkinson hastalığı, sedef hastalığı, HIV ve akne gibi belirli tıbbi durumlar interfe dahil olmak üzere ilaçlar