Egzoz gazı 4 işçiyi hastanelik etti
Uşak'ta, beton düzleme makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Giriş: 08.08.2024 - 16:08 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:08
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Kuyucak Mahallesi Birinci Ilgaz Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında, beton dökülmesinin ardından benzinle çalışan makinelerle beton düzleme işlemi yapan işçilerden Y.Ç. bayıldı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Bayılan Y.Ç. ile mide bulantısı ve halsizlik yaşayan diğer işçiler İ.Ç, H.Ç. ve Y.Ç. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.