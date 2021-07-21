İslma dini için oldukça önemli olan Kurban Bayramı'nı sosyal medyada kutlayan Müslümanlar, Eid mubarak etiketiyle paylaşım yapıyor. Pek çok kişi de sosyal medyada karşılaştığı bu etiketi merak ediyor. Peki, Eid mubarak nedir? İşte Eid mubarak etiketinin anlamı...

EİD MUBARAK NE DEMEK?

Eid mübarek, son zamanlarda bayram mesajlarında sık sık geçen terimlerden biri oldu. Eid Mubarak Arapça bir terim olup, “kutsanmış bayram” anlamına gelir. Terim, Arap Müslümanlar ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar tarafından kullanılmaktadır. Uluslararası Müslümanlar bunu bayramda bir selamlama olarak kullanırlar.

Eid mübarek teriminin kullanımındaki amaç; hangi ırk ve ülkeden olursa olsun tüm Müslümanların ortak bir terim üzerinden ortak olan dini bayramlarını aynı kelime ile kutlayarak büyük bir bütünlük oluşturmasıdır.

EİD MUBARAK ETİKETLİ MESAJLAR

Allah; sağlık, birlik ve dirlik içinde nicelerine kavuşmayı nasip etsin.#EidMubarak

Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. #EidMubarak

Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. #EidMubarak

Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice güzel bayramlara#EidMubarak