Ejderin Öpücüğü filmi oyuncuları kimler, Ejderin Öpücüğü konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizilerin sezon finali yapması sebebişyle yerli ve yabancı filmler izleyici ile buluşturulmaya devam ediyor.
EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ejder Öpücüğü (İngilizce özgün adı Kiss of the Dragon),Chris Nahon'un yönettiği Başrolünü Jet Li'nin oynadığı 2001 yılı, Fransa-ABD ortak yapımı aksiyon filmidir.
Çin gizli servisinin bir mensubu, özel görevle Paris'e gönderilir. Burada, cinayeti de içeren bir dizi karmaşık olayla karşılaşır. Liu Siu-jian (Jet Li),bu cinayeti çözmek için Paris'in altını üstüne getirecektir.
EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ OYUNCULARI KİMLER?
Jet Li — Liu Siu-jian
Bridget Fonda — Jessica Kamen
Tcheky Karyo — Jean-Pierre Richard
Max Ryan — Lupo
Ric Young — Bay Big
Burt Kwouk — Tai amca
Laurence Ashley — Aja
Cyril Raffaelli — İkiz
Didier Azoulay — İkiz
John Forgeham — Max
Paul Barrett — Pilot
Colin Prince — Lupo'nun asistanı
Vincent Glo — Pluto
Vincent Wong — Bakan Tang
Kentaro Sato — Chen
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