EK5 tarım sigortası prim tutarı 2019

EK5 tarım sigortası, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışan gündelik işçiler ve mevsimlik işçilerin isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri amacıyla 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'na 2011 yılında eklendi. Peki EK5 tarım sigortası nedir? Ek5 tarım sigortası ne kadar?

EK5 TARIM SİGORTASI NEDİR?

5510 Sayılı SGK Kanunu’nun EK5'inci maddesine eklenen tarım sigortası tarım ve ya orman işlerinde süreksiz olarak çalışanların SSK EK5 kapsamında isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Tarım sigortası ödeyebilmek için tarım ve ya orman işlerinde mevsimlik işçi, gündelikçi v.s. gibi çalışıyor olmanız gerekmektedir. Tarım işçisi sigortası isteğe bağlı olarak SSK ödenebilen tek sigorta koludur. Ancak şu an EK5 tarım sigortası primi ödeyenlerin neredeyse %50’si SSK’dan emekli olmak isteyen, tarımla yakından uzaktan alakası olmayan kişilerdir. İsteğe bağlı SSK ödemek istiyorsanız EK5 sigorta kapsamında ödeme yapabilirsiniz. Ancak SGK tarafından denetime tabi tutulabileceğinizi de aklınızdan çıkarmamanızda fayda var.

TARIM SİGORTASI NE KADAR?

Tarım sigorta primi brüt asgari ücret üzerinden yapılıyor. 2019 yılında brüt asgari ücretin belli olması ile birlikte; 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arası ödenecek en düşük EK5 tarım sigortası primi 764,96 TL, en yüksek ise 5.737,21 TL'dir.