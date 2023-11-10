Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Heykel Ekber Sürsal'dan 'Kent Katmanları' sergisi

        Ekber Sürsal'dan 'Kent Katmanları' sergisi

        Heykeltraş Ekber Sürsal'ın tamamı geri dönüşüm malzemeleriyle yaratılmış eserlerden oluşan 'Kent Katmanları' adlı sergisi 16 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında Karaköy Artgalerim'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekber Sürsal'dan 'Kent Katmanları' sergisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Heykeltraş Ekber Sürsal, 'Kent Katmanları' adını verdiği çalışmalarını 16 Kasım’da Karaköy Artgalerim’de sanatseverlerle buluşturuyor. Tamamı geri dönüşüm malzemeleriyle yaratılmış eserler hem biçim hem içerik olarak çok katmanlılığa açılıyor. Sürsal’ın ‘’Kent Katmanları’’ Sergisi 9 Aralık 2023 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

        Ekber Sürsal
        Ekber Sürsal

        Sürsal, sergisinde sanatseverlerin karşısına koyduğu girift formlarla onları kendi rehberliklerinde kişisel bir imge yolculuğuna çağırıyor.

        Sanatçı, 'Kent Katmanları' isimli çalışmalarıyla “Her şeyi bir arada tutan şey boşluktur” diyen John Berger’dan ilham almış.

        Sanatçının geri dönüşüm malzemelerini değerlendirerek girift biçimde istiflediği illüstrasyonları cisimleştirerek, cesur ve baskın renklerle heykele dönüştürdüğü bir yapıt serisi 'Kent Katmanları.

        Kent Katmanları
        Kent Katmanları

        Ekber Sürsal, Kent Katmanları’nın içine bazen bilerek, bazen sezgisel olarak yerleştirdiği objelerle, iç içe geçmiş sayısız öykü malzemesi sunuyor izleyicisine. Bir hikâye anlatıcısı olmaktansa, yarattığı formlarla izleyiciyi kendi hikâyeleri içine çekmeyi tercih ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ekber Sürsal
        #Kent Katmanları
        #Karaköy Artgalerim
        #heykel
        #sergi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Spor camiası Ata'yı andı
        Spor camiası Ata'yı andı
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk diyor ki…
        Atatürk diyor ki…
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu