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Son zamanlarda tartışma konusu haline gelen İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan şirket sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Eker Süt Ürünleri konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Firmanın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Çağdaş Türkiye’yi inşa etme yolunda bir kilometre taşı olan İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmalıyız. Tüm yetkili kurumları, paydaşlarımızı ve musterilerimizi bu tarihi sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şunlar denildi:

"Kadınların iş hayatından dışlanması, eğitimden mahrum bırakılması, karşılaştıkları taciz vakaları, aile içi şiddet ve hatta yaşam haklarının ihlal edilmesi; toplumumuzda derin yaralara yol açarken İstanbul Sözleşmesine güçlü bir şekilde bağlı kalmanın bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni Avrupa Konseyi üyeleri arasında ilk imzalayan ülkelerden birisi olan Türkiye, bu duruşunu koruyarak kadına yönelik tüm şiddet olaylarını meşrulaştırmaya çalışanların karşısında durmalıdır."