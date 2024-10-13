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        Haberler Gündem Güncel Ekim ortasında deniz keyfi | Son dakika haberleri

        Ekim ortasında deniz keyfi

        Mersin, ekim ayının ortasında yaz mevsimi günlerini yaşıyor. Hava sıcaklığının 30 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derecelerde olduğu kentte yerli ve yabancı turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da da sahillerde yoğunluk oluştu. Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:25 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:22
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızkalesi, ekim ayının ortasında tatilcileri ağırlamayı sürdürüyor.

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        Hava sıcaklığının 30 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derecelerde olduğu bölgede birçok yerli ve yabancı turist, deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

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        Kızkalesi Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, "Ekim ayı ortasında olmamız rağmen kentimizde yazdan kalma bir hava var. Misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Sahillerimizde yoğunluk var. Havamız sıcak, denizim güzel, kumsalımız tertemiz. Herkesi bu güzelliği yaşamaya bekliyoruz" diye konuştu.

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        Hafta sonunu değerlendirmek için ailesi ile Adana'dan gelen İbrahim Ünal, "Eşim ve çocuklarımla geldim. Sıcak havanın ve denizin keyfini çıkarıyoruz. Herkesi bu keyfi yaşamaya davet ediyorum" dedi.

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        ANTALYA

        Antalya'da da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi.

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        Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinde nem oranı yüzde 86'ya ulaştı.

        Güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde hareketlilik oluşturdu.

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        Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

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        Çok sayıda kişinin sahil bandındaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptığı ve parklardaki gölgelik alanlarda dinlendiği görüldü.

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        Tatilcilerin bir kısmı ise Konyaaltı Sahili'nde kano ve Stand Up Paddle (SUP) ile denize açıldı.

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        Nem oranının yüksekliği nedeniyle Konyaaltı'ndaki varyanttan sahili izleyenler, Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

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        #Mersin
        #sıcaklık
        #deniz
        #tatil
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