Ekimde dış ticaret açığı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat yüzde 7.2 yükselerek 31 milyar 521 milyon dolar oldu.

Böylece dış ticaret açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.6 artarak 5 milyar 938 milyon dolardan. 7 milyar 580 milyon dolara yükseldi.

Ocak-ekim döneminde de ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.9 artarak 224 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 6.1 artarak 299 milyar 152 milyon dolar oldu. Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 13.3 artarak 65 milyar 913 milyon dolardan, 74 milyar 683 milyon dolara çıktı.

