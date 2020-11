İnternette en çok konuşulan isimlerden biri de Ekin Mert Daymaz. Daha önce pek çok ünkü isimle aşk dedikoduları çıkan Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz'a dair her şey merak konus. Ekin Mert Daymaz aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Ekin Mert Daymaz filmleri ve dizileri

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır. Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bu dizi birçok gün Türk televizyonlarında en çok izlenen birinci ya da ikinci program olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Bu diziden sonra FOX'ta yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır.Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur.

Daymaz, Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.

