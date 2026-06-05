Ekin Türkmen: Yılmaz Erdoğan'la çalışmak harikaydı

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ekin Türkmen, Nişantaşı'nda görüntülendi.

"ÇEKİMLER ÇOK EĞLENCELİYDİ"

'Organize İşler' serisinin devam filmi 'Organize İşler: Karun Hazinesi' kadrosunda yer alan oyuncu, filmin yayınlanmasını beklediğini belirtti. Türkmen, "Çekimler çok eğlenceliydi. Yılmaz Erdoğan'la çalışmak harikaydı. Onun dışında şu an için yeni bir proje yok" dedi.

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"ŞU AN İÇİN İŞİ BÜYÜTMEK GİBİ BİR PLANIMIZ YOK"

İzmir'de bir öğrenci yurdu işleten Türkmen, "İstanbul'da da şube açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "İzmir'deki süreç devam ediyor. Orada işlerimiz iyi, şu an için işi büyütmek gibi bir planımız yok. Yurtla daha çok kardeşim ilgileniyor, ben de ara sıra gidip geliyorum" yanıtını verdi.