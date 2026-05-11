Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Ekinciler Demir Çelik halka arz ne zaman, kaç lot verir? Ekinciler Demir Çelik hangi bankalarda var?

        Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. Taslak izahnamenin yayımlanmasının ardından Ekinciler Demir Çelik halka arz tarihleri, hisse fiyatı, katılım endeksine ilişkin detaylar belli oldu. Halka arz büyüklüğü 2,3 milyar TL olarak açıklanan şirket, yüzde 16,25 halka arz büyüklüğüne sahip. Peki, Ekinciler Demir Çelik halka arz ne zaman? Ekinciler Demir Çelik hangi bankalarda var, kaç lot verir? İşte Ekinciler Demir Çelik talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 17:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ekinciler Demir Çelik halka arzını onayladı. Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz fiyatı 45 TL olarak belirlendi. Toplam 52 milyon lot dağıtımının planlandığı halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Peki, Ekinciler Demir Çelik halka arz ne zaman? Ekinciler Demir Çelik hangi bankalarda var, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

        2

        EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Ekinciler Demir Çelik halka arz fiyatı 45 TL olarak açıklandı.

        3

        EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., halka arz kapsamında 13-14-15 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak.

        4

        EKİNCİLER DEMİR ÇELİK KAÇ LOT VERİR?

        700 bin kişi katılırsa: yaklaşık 30 lot - 1350 TL

        800 bin kişi katılırsa: yaklaşık 26 lot - 1170 TL

        900 bin kişi katılırsa: yaklaşık 23 lot - 1035 TL

        1 milyon kişi katılırsa: yaklaşık 21 lot - 945 TL

        5

        EKİNCİLER DEMİR ÇELİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Ekinciler Demir Çelik’in katılım endeksine uygun değil.

        6

        EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        BTC Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Denizbank A.Ş.

        Destek Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fiba Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Bankası A.Ş.

        ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        ING Bank A.Ş.

        InvesAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Bankası A.Ş.

        KuveytTürk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odeabank A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit menkul Değerler A.Ş.

        Pusula Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        QNB Bank A.Ş.

        QNB Yatırım Menkul Değerler

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        TEB Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        TEB A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıflar Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Bankası A.Ş.

        7

        EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ GELİRİNİ NEREDE KULLANACAK?

        %60 Yenilenebilir enerji yatırımları

        %30 Hammadde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı

        %5 Hurda işleme ve hazırlama tesisi yatırımı

        %5 Kütük kaynatma ve kangal sistemi yatırımı

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burcu Köksal kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Zeynel Emre, "Burcu Köksal, MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" dedi

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"