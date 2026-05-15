Ekinciler Demir Çelik halka arz sonuçları açıklandı mı? Ekinciler Demir Çelik kaç lot verdi?
Ekinciler Demir ve Çelik 13-14-15 Mayıs tarihlerinde 45,00 TL hisse fiyatıyla halka arz kapsamında talep topladı. Talep toplama işlemlerinin ardından Ekinciler Demir ve Çelik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşen lot miktarı katılımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Toplamda 52 milyon lotun dağıtılacağı halka arzda, bireysele eşit dağıtım yapılacak. Peki, "Ekinciler Demir Çelik halka arz sonuçları açıklandı mı? Ekinciler Demir Çelik kaç lot verdi?" İşte Ekinciler Demir Çelik 'EKDMR' halka arz sonuçları...
Ekinciler Demir Çelik talep toplama işlemleri 15 Mayıs itibarıyla sona erdi. Belirtilen takvim doğrultusunda taleplerini oluşturan katılımcılar gözünü Ekinciler Demir Çelik halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Ekinciler Demir Çelik halka arz sonuçları açıklandı mı? Ekinciler Demir Çelik kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...
EKİNCİLER DEMİR ÇELİK TALEP TOPLADI!
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., halka arz kapsamında 13-14-15 Mayıs tarihlerinde talep topladı.
EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Ekinciler Demir Çelik halka arz fiyatı 45 TL olarak açıklandı.
EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ekinciler Demir ve Çelik halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Ekinciler Demir ve Çelik halka arz sonuçlarının açıklanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
EKİNCİLER DEMİR ÇELİK KAÇ LOT VERİR?
700 bin kişi katılırsa: yaklaşık 30 lot - 1350 TL
800 bin kişi katılırsa: yaklaşık 26 lot - 1170 TL
900 bin kişi katılırsa: yaklaşık 23 lot - 1035 TL
1 milyon kişi katılırsa: yaklaşık 21 lot - 945 TL
EKİNCİLER DEMİR ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Ekinciler Demir ve Çelik hissesinin borsada işlem göreceği tarih henüz belli olmadı. Hissenin borsada işlem göreceği tarih halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.