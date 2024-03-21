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        Haberler Yaşam Ekinoks nedir, özellikleri nelerdir? İlkbahar ekinoksu 21 Mart’ta neler oluyor?

        İlkbahar ekinoksu başladı! Gece ve gündüz eşitleniyor... 21 Mart ekinoks özellikleri ve etkileri

        Gece ve gündüz eşitliği anlamına gelen ekinoks her yıl belli tarihlerde gerçekleşiyor. Bugün ise baharın gelişine ışık tutan 21 Mart ilkbahar ekinoksuna girildi. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlarken, Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi yaşanıyor. Peki İlkbahar ekinoksu 21 Mart'ta neler oluyor, özellikleri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:58
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        Özel gün ve gecelerden biri olan 21 Mart ilkbahar ekinoksu başladı. Bugünden itibaren ışınlar ekvatorun kuzeyine daha dik geleceği için Kuzey Yarım Kürede gündüzler daha uzun olur. İşte 12 saat gece 12 saat gündüzün yaşandığı 21 Mart İlkbahar ekinoksu hakkında merak edilenler…

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        21 MART EKİNOKS ÖZELLİKLERİ

        Güneş ışınları kutup noktalarından teğet geçer. Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur.

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        Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu aynı zamanda birçok kültürde kutlanan ve çeşitli geleneklerle anılan bir gün olarak da biliniyor.

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        21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

        21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir.

        Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre'de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır.

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        21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU'NDA NELER OLUYOR?

        1 - Güneş ışınları Ekvator’a dik gelir.

        2 - Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

        3 - Dünya’daki durgun sularda gel-git genliği artar.

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        4 - 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator’un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre’de gündüzler, Güney Yarımküre’den daha uzundur. 23 Eylül’den 21 Mart’a kadar ise Güney Yarımküre’deki gündüzler Kuzey Yarımküre’den daha uzundur.

        5 - 21 Mart Kuzey Kutup Noktası’nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası’nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

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        6 - Güneş’ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.

        7 - Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.

        8 - Tüm Dünya’da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).

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        9 - Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.

        10 - Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre’nin ilkbaharı, Güney Yarımküre’nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre’nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre’nin sonbaharıdır.

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