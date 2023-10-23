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        İskenderun sahilinde görüldü, ekipler inceleme başlattı

        Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde ölen balıkları gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:24
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        Ekipler inceleme başlattı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesi sahilinde çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümleriyle ilgili çalışma başlattı. Ekipler, balıklardan ve sudan numune aldı.

        Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Celal Bilen, ağlara takılan balıkların sudan çekilmeyen ağlar nedeniyle ölmüş olabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

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        #iskenderun sahili
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