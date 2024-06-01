Eklem ağrıları yağmur habercisi midir? Kronik ağrılar ve hava durumunun ilişkisi nedir?
Yağmurlu günlerin yaklaştığını hissettiğinizi hiç fark ettiniz mi? Birçok insan, eklem ağrılarının hava durumu değişiklikleriyle bağlantılı olduğunu düşünür. Peki, bu inanç ne kadar doğru? İşte konuya ilişkin detaylar...
Kronik ağrıları olan birçok kişi, hava durumundaki değişikliklerin ağrılarını artırdığını iddia eder. Özellikle yağmur öncesi eklem ağrılarında artış olduğunu söyleyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Bu fenomenin ardındaki bilimsel gerçekler nelerdir? İşte detaylar...
HAVA DURUMU EKLEMLERİ NASIL ETKİLER?
Bilim insanları yıllar boyunca eklem ağrısı ve hava durumu üzerine birçok çalışma yaptı, ancak şimdiye kadar hiçbiri bağlantının ne olduğunu kesin olarak söyleyemedi.
Sorunun bir kısmı araştırmaların kendisinden kaynaklanıyor, çoğunda az sayıda insanla yapılan anketler kullanıldı, bu da bir bağlantıyı ölçmek için çok güvenilir bir yol değil.
Yine de ilişki hakkında birkaç teori var. Bunlardan biri, eklem ağrısı, özellikle de artriti olan kişilerin barometrik basınçtaki değişikliklere karşı hassas olabileceğidir. Peki nasıl?
Bir eklemin içindeki kemikleri yastıklayan kıkırdak aşındığında, açıkta kalan kemiklerdeki sinirler basınçtaki değişiklikleri algılayabilir.
BAŞKA BİR FİKİR
Barometrik basınçtaki değişiklikler tendonlarınızın, kaslarınızın ve herhangi bir yara dokusunun genişleyip daralmasına neden olabilir ve bu da artritten etkilenen eklemlerde ağrı yaratabilir. Düşük sıcaklıklar da eklemlerin içindeki sıvıyı daha kalın hale getirebilir, böylece daha sert hissedebilirler.
Ayrıca, hava normalde yaptığınız kadar hareket etmenizi engellediğinde de daha fazla ağrı hissedebilirsiniz. Dışarısı soğuk ve yağmurlu olduğunda insanlar içeride kalmaya ve daha fazla dinlenmeye eğilimlidir ve hareketsiz eklemler sertleşebilir ve ağrılı olabilir.
NE TÜR HAVA KOŞULLARI?
Birçok çalışma, eklem ağrısını etkileyen hava değişikliklerinin türünü belirlemeye çalışmıştır, ancak bulgular haritanın her yerinde yer almaktadır. Dizlerinde osteoartrit olan 200 kişiyle yapılan bir araştırmada, araştırmacılar sıcaklıktaki her 10 derecelik düşüşün - ve düşük barometrik basıncın - artrit ağrısında artışa karşılık geldiğini bulmuşlardır.
Daha yakın bir zamanda ise, Hollanda'da kalça osteoartriti olan 222 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, 2 yıl boyunca insanlar barometrik basınç ve nem arttıkça ağrılarının ve sertliklerinin daha da kötüleştiğini belirtmişlerdir.
Ancak bilim net olmasa da, havalar değiştiğinde eklem ağrısı olan birçok insan için alevlenmeler çok gerçektir. Bazı insanların vücutları hava değişikliklerine karşı daha hassas olabilir. Birçok insan sıcak iklimlerde rahatladığını söylüyor, ancak yine de bunun ağrılarınızı hafifleteceğine dair bilimsel bir kanıt yok.
HAVA KOŞULLARINA BAĞLI EKLEM AĞRILARI NASIL HAFİFLER?
Toparlanıp farklı bir iklime taşınmak zorunda değilsiniz. Eklem ağrısını hafifletmek için evde yapabileceğiniz pek çok şey var. Sıcaklıklar düştüğünde kendinizi sıcak tutmaya çalışın. Ilık duşlar veya banyolar alın, gün boyunca kat kat giyinin (eldivenler ve sıcak tutan çoraplar dahil), geceleri elektrikli battaniye kullanın veya evinizin içindeki ısıyı yükseltin.
Parafin banyosunu deneyin. Parafin mumunu eriten küçük bir makinedir. Ellerinizi ve ayaklarınızı içine daldırırsınız ve sonra balmumunun cildinizde sertleşmesine izin verirsiniz. Vücudunuz ısıyı emer, bu da ağrıyan eklemleri rahatlatabilir. Ağrıyan noktalarda ısıtma yastığı da kullanabilirsiniz.
Sağlıklı kilonuzu koruyun ve aktif kalın. Yoga ya da yüzme gibi eklemleri hafifleten egzersizleri deneyin. Bu, kas ve kemik gücü oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Egzersiz yapmak için dışarı çıkarsanız, önce hafif esneme hareketleriyle gevşeyin.
Gerekmiyorsa eklemlerinizi zorlamayın. Bırakın o ağır kutuları başkası kaldırsın.
İyi beslenme ve yeterli uyku gibi genel olarak sağlığınıza dikkat ettiğinizden emin olun.
Kaynak: WebMD