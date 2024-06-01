Eklem ağrıları yağmur habercisi midir? Kronik ağrılar ve hava durumunun ilişkisi nedir?

HAVA DURUMU EKLEMLERİ NASIL ETKİLER?

Bilim insanları yıllar boyunca eklem ağrısı ve hava durumu üzerine birçok çalışma yaptı, ancak şimdiye kadar hiçbiri bağlantının ne olduğunu kesin olarak söyleyemedi.

Sorunun bir kısmı araştırmaların kendisinden kaynaklanıyor, çoğunda az sayıda insanla yapılan anketler kullanıldı, bu da bir bağlantıyı ölçmek için çok güvenilir bir yol değil.