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Ekmeğini pirinç üzerine kazıdığı isimlerden kazanıyor

Ağrı’da bulunan İzmirli el sanatları ustası Barış Güvener, büyük bir özveri ile pirinç tanelerinin üzerine isim yazarak ekmek parasını kazanıyor

21.10.2018 - 16:00 | Güncelleme: İHA

Ağrı’da bulunan İzmirli el sanatları ustası Barış Güvener, büyük bir özveri ile pirinç tanelerinin üzerine isim yazarak ekmek parasını kazanıyor.

İHA'nın haberine göre; Türkiye’nin birçok yerinden yörelere özgü damak tatları ve hediyelik eşyalar Ağrı’da gerçekleştirilen yöresel ürünler fuarında tezgâhlardaki yerlerini aldı. Kağızman Caddesi'nde bulunan bir otoparkta açılan fuarda en dikkat çeken isim ise İzmirli el sanatları ustası Barış Güvener oldu. Tezgahında el yapımı onlarca hediyelik eşya bulunduran Güvener, ürünlerin üzerine vatandaşların isteği doğrultusunda isim yazıyor. El sanatları ustası Güvener, pirinç taneleri üzerine isim yazıyor. Pirinç tanelerini parmakları arasına alan Güvener bir eline de kalemi alarak tek nefeste pirinç taneleri üzerinde sanatını konuşturuyor. Pirinç üzerine yazılan isimler bir süre kuruduktan sonra içerisine su doldurulan rengarenk hediyelik kolyelere bırakılıyor. Oldukça güzel görülen ve vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde talep edilen kolyeler görünümüyle göz kamaştırıyor.

"ÇOK ZOR VE MEŞAKATLİ BİR İŞ"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Barış Güvener, baba mesleği olan el sanatlarını küçük yaşlardan bu yana sürdürdüğünü söyledi. Ağrı’ya ocak ayında da geldiğini ve bundan sonrada gelmeye devam edeceğini söyleyen Güvener, özellikle pirinç üzerine yazılan isimlere vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiğini belirti. Siparişlere yetiştirmekten zorlandığını kaydeden Güvener, “Ocak ayında da Ağrı’ya gelmiştik, burayı çok sevdiğimizden dolayı bir kez daha geldik. Ahşap olan tüm ürünlere yakarak isim yazıyoruz. Metal ürünlere ise kazıyarak yazı yazıyoruz. En son pirinç tanesine de isim yazmaya başladık. Türkiye’de pirinç üzerine yazı yazan çok az kişi var. Sıkıntılı bir iş çünkü pirinç taneleri çok kısa olduğu için üzerinde yazmak çok zor ama sürekli yazdığımı için elim alıştı. Hızlı ve daha düzgün bir yazı ortaya çıkıyor. Diğer ürünlere belki çalışılarak isim yazılabilir ama pirinç biraz zor. Pirinç tanesi çok ufak olduğu için sürekli yazmaya alışık olmak lazım. Bende 10 yıldır yazı yazıyorum, pirince daha bu sene başlayabildim. Çok zor ve meşakkatli bir iş. Tabaklar üzerine Osmanlı dönemine ait hat sanatlarını da yapmayı istiyorum. Aynı zamanda hediyelik ahşap ürünler üzerine de isimler yazabiliyoruz. Ağrı’da yoğun bir4 ilgi var. Ve pirinç tanelerinin üzerine isim yazmayı ilk kez gördükleri için merakları daha da artıyor. Bundan dolayı ilgi her geçen gün daha da artıyor” dedi.

 

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