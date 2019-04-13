Ekonomi'den mezun olanın işi garanti



İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ile odanın ve üniversitenin projeleri ile iki kurum arasındaki bağlantıları konuşmak üzere buluştuk. Özgener, Ekonomi Üniversitesi’nin çalışmaları ve elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını her fırsatta dile getiriyor. Buna ilave olarak bir kolej yaratma düşüncesi içinde olduklarını da açıkladı röportaj sırasında.. Habertürk’e özel söyleşide, Özgener tüm sorularımızı ayrıntılı şekilde anlattı. İşte onlar..

-Ticaret Odası’nın kurduğu bir üniversite olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin avantajları nelerdir?



-Şimdiye dek 14 bin 562 mezun verdik. Sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşıladığımız, mezunlarımız ile sektöründe öncü firmaları bir araya getirdiğimiz bir uygulamamız var. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş bulma oranı yüzde 85. Yani öğrencilerimizin yüzde 85’i mezun olur olmaz iş buluyor. Pek çoğu henüz öğrenciyken yaptıkları girişimlerle iş hayatına adım atıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan bir üniversite olarak, öğrencilerin gelişimi kadar, iş hayatının da gelişimine katkı sağlıyor. Sadece İzmir’de değil, Türkiye genelindeki tüm firmalara ihtiyaç duydukları kalifiye iş gücünü bulmaları için üniversitemizin Mezun Bilgi Sistemi ile destek veriyoruz.



-9 bin 632 öğrenciniz var okulda. Bunlardan 4 bin 219’una burs veriyorsunuz. Bugüne kadar da 14 bin 562 mezununuz olmuş. Son haliyle üniversitenizde 8 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 10 uygulama ve araştırma merkezi bulunuyor. Üniversitenin dünya çapında bir başarısı var mı?



-Tabii ki var. Facebook tarafından düzenlenen Facebook Global Digital Challenge yarışmasında dünya birincisi seçilen ‘Çocuk Gibi Bak’ projesini örnek olarak verebilirim. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan her alandaki nefret söylemine ve ayrımcılığa karşı dikkat çekmeyi ve üniversite öğrencilerinin bu konuda farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan yarışmada ‘Çocuk Gibi Bak’ projesinin final sunumu, Amerika’nın başkenti Washington’da İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından yapıldı. Tüm dünyadan 53 proje arasında birinci olmayı başardı.



Öğrenciler için bir yeniliğiniz var mı?



-Evet, yeni projelerimiz var. 4 bin 219 burslu öğrencimiz bulunmaktadır. Onlar için ve üniversiteli olacak gençlerimiz ile ilgili bir yeniliğimiz var: Burslar herhangi bir başarı kriterine veya koşuluna bağlı olmaksızın 2019 Güz Dönemi ile birlikte artık kesilmeyecek. Hazırlık eğitiminde 2 yıl, ön lisans programlarında 4 yıl, lisans programlarında 7 yıl, Tıp Fakültesi’nde 9 yıl boyunca geçerlidir. Türkiye'de sadece bir kaç üniversitede burs kesilmezken, Ege Bölgesi’ndeki bu unvana sahip ilk vakıf üniversitesi bizim üniversitemizdir. YÖK'ün izin verdiği eğitim süresi boyunca burs kesilme kaygısı duymadan öğrencilerimiz akademik planlarını gerçekleştirebilir ve kesilmeyen burslar sayesinde gençler kaygılanmadan yapabileceklerini kolayca gerçekleştirebilir.



-Burslular dışında diğer öğrenciler için hamleniz bulunuyor mu?



-Onlara da Çift Ana dal Programı getiriyoruz. Bu program, aynı anda iki bölümü birden okumak demektir ve bizim üniversitemizde alan sınırlaması bulunmamaktadır.Öğrencimiz istediği bir bölüm üzerinden Çift Ana dal Programına başvuru yapabilir ve aynı zamanda öğrenci başarılı olduğu takdirde ikinci bir lisans diplomasıyla mezun olabilir. Öğrencinin iki farklı diploma ile mezun olması, çeşitli sektörler ile birlikte daha fazla iş imkanı demektir.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener



-Duyduğum kadarıyla bir de kolej kurma çalışmanız var. O nedir?



-Üniversiteye nitelikli öğrenciler kazandırmak amacı ile ilkokuldan başlayarak lise seviyesine kadar bir kolej sistemi oluşturmak arzusundayız. Bunun ayrıntılı çalışmalarına başladık. Sistemi bütün haline getireceğiz.



-Peki, biraz da İzmir Ticaret Odası’nın faaliyetlerinden bahsedelim. Devam eden projeleriniz nelerdir?



-Kemalpaşa Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. 1.3 milyon metrekaresi kamulaştırılarak altyapısı tamamlanan, kamuoyunda Lojistik Köy olarak bilinen projeyi oda olarak çok önemsediğimiz için işletme biçiminin de en verimli şekilde olması için harekete geçtik. Projeyi odamız, EBSO, İTB, DTO ve EİB ile “İzmir Kemalpaşa Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” niteliğinde uygulamak, kentimiz ve bölgemize de büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca, Dikili’de jeotermal ısıtmalı sera, Menderes’te süs bitkileri ve Tire’de süt besi sığırcılığı alanında yatırımlar planlanıyor. EBSO, İTB ve EİB ile bunun için bir işbirliği protokolü imzaladık. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) ve Hizmet Sektörü Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (HİSER) Projeleri kapsamında plastik, kuyumculuk, ayakkabıcılık, gelinlik, kimya, tıbbi malzemeler, bilişim ve matbaa gibi sektörlerde 11 UR-GE ve 1 HİSER projesi açıldı, bu projelerden 6 tanesi aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İzmir tulum peyniri ve Türk kahvesi coğrafi işaret başvurularımız Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmış olup inceleme süreci devam etmektedir. Geleceğin Tasarımcı Kadınları Mentor Projesi’yle de gençleri alanında uzman mimarlar ile eşleştiriyoruz.



-Bunlar devam eden projeleriniz, peki üzerlerine koyacağınız yenileri var mı?



-Evet, ciddi yatırımlarımız var. Torbalı’ya Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, Matbaa, Ambalaj ve Kâğıt (MAK) Organize Sanayi Bölgesi, Endüstri 4.0 İçin Olgunluk Seviyesi Tespit Çalışması, İhracat Destek Ofisi ile Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Projesi için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Hepsini tamamlayacağız ve kentimize kazandıracağız.





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Okuduğunuz gibi, İzmir Ticaret Odası ve onun kurduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi büyük hamlelerle yoluna devam ediyor. Yeniliklerin ve gelişimin Başkan Mahmut Özgener döneminde de artarak süreceği belli oluyor. Özgener ve arkadaşlarına başarılar dilerken, yeni projelerin İzmir’e, Ege’ye ve tüm ülkeye büyük katkılar sağlayacağını şimdiden görüyorum. Hepsinin eline sağlık..



