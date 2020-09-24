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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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EGD'den haberturk.com'a büyük ödül

Ekonomi Gazetecileri Derneği 12'incisi düzenlenen başarı ödülleri çerçevesinde Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın 'Borsaya büyük dönüş' manşetiyle yayımlanan haberini 'yılın internet haberi' olarak seçti. Yılın internet haberi ödülü bu yıl hayatını kaybeden gazeteci Sinan Sayrugaç anısına verildi. Ödül alan haber Borsa İstanbul'a 2 bin 538 milyonerle başlayan yatırımcı akını haberlerinin ilkiydi. Habertürk sonrasında özellikle faiz oranlarının düşmesi ile yaklaşık 600 bin küçük yatırımcının Borsa İstanbul'a hücumu ve bu yatırımcıların hisse senedi piyasasını bilmemesi nedeniyle yaşanan sorunlara dikkat çekmiş ve manipülasyonlara engel olmuştu. Geçen yıl uğradığı saldırıda kaybettiğimiz, Habertürk'te yaptığı görsel dizaynla defalarca başarı ödülüne layık görülen Barış Bektaş anısına özel ödül verildi. Ödülü "Yapay zeka sen Aylan bebek çekebilir misin?" haberi ile Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temur aldı

Rahim Ak'a ödülünü İTO Başkanı Şekib Avdagiç verdi
HABERTURK.COM

Türkiye’nin dört bir yanından 800’ü aşkın ekonomi gazetecisinin üye olduğu Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) düzenlediği 12'inci Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreni dün akşam İstanbul Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Covid-19 nedeniyle Zoom üzerinden de yayımlanan ödüller bu yıl İstanbul Ticaret Odası’nın katkıları ile Alternatif Bank, Garanti BBVA ve Yıldız Holding’in ana sponsorluğu, Turkcell’in İletişim ve Teknoloji sponsorluğunda gerçekleşti. Ekonomi Gazetecileri Derneği 12'incisi düzenlenen başarı ödülleri çerçevesinde Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın 'Borsaya büyük dönüş' manşetiyle yayımlanan haberini 'yılın internet haberi' olarak seçti. Bu sene yılın internet haberi ödülü önceki yıl hayatını kaybeden gazeteci Sinan Sayrugaç anısına verildi.

DOĞRULANAN TESPİTLER, ÖDÜLLÜ HABER

Ödüllü haber Borsa İstanbul'a 2 bin 538 milyonerle başlayan yatırımcı akını haberlerinin ilkiydi. Habertürk sonrasında özellikle faiz oranlarının düşmesi ile yaklaşık 600 bin küçük yatırımcının Borsa İstanbul'a hücumu ve bu yatırımcıların hisse senedi piyasasını bilmemesi nedeniyle yaşanan sorunlara dikkat çekmiş ve manipülasyonlara engel olmuştu.

Öncelikle başta yatırımcı hareketleri olmak üzere Borsa İstanbul'daki gelişmeleri yatırımcılara ilk olarak duyuran. kamuoyunu bilgilendiren Rahim Ak imzalı haberde 2019 yılı sonunda Borsa İstanbul'da yaşanan yüzde 17'lik yükselişin altından zenginlerin çıktığı Merkezi Kayıt Kuruluşu rakamları ile ortaya konmuştu. Haberde şu tespitler yapılmıştı: "Yabancı yatırımcının burun kıvırdığı Borsa İstanbul zenginlerin borsaya dönmesi ile ralli yaptı. Geçen yılki kur krizinin ardından yüzde 25'e çıkan mevduattan yararlanmak için parasını bankalara götüren borsanın zenginleri faiz yüzde 10'un altına inince geri göç başlattı. Başka hiçbir yerde okuyamayacağınız bu haberi rakamlar da doğruluyor. Buna göre temmuz ayından 30 Kasım'a kadar 2 bin 371, yılbaşından kasım sanına kadar 2 bin 539 milyoner borsaya geldi. Milyonerlerin borsadaki serveti 14.1 milyar lira artarak 48 milyar liraya ulaştı." Bu haberin ardından küçük yatırımcıların borsaya akını da adım adım okurlara iletildi. Sonrasında ise bu büyük dönüşümün sancıları da haberleştirilerek yatırımcılar borsa dolandırıcılarına karşı uyarılmıştı.

EGD YÖNETİMİ, BARIŞ BEKTAŞ'I UNUTMADI

Ekonomi Gazetecileri Derneği, 25 Ekim 2019'da Fethiye'de bir kavgayı ayırmak isterken uğradığı bıçaklı saldırıda kaybettiğimiz arkadaşımız Barış Bektaş'ı da unutmadı. Habertürk'te ve daha önce çalıştığı kurumlarda yaptığı görsel dizaynlar ve grafiklerle EGD'den defalarca başarı ödülüne layık görülen Barış Bektaş anısına verilen özel ödülü bu yıl "Yapay zeka sen Aylan bebek çekebilir misin?" haberi ile Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temur aldı.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temur, Barış Bektaş Özel Ödülü'nü Turkcell CEO'su Murat Erkan'ın elinden aldı.

Barış Bektaş meslek hayatı boyunca pek çok meslek örgütü tarafından ödüllendirilmiş başarılı bir gazeteciydi. Barış Bektaş, Ciner Yayın Holding bünyesinde 1 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan ve son sayısı 5 Temmuz 2018'de yayınlanan Habertürk Gazetesi'nin kuruluşundan kapanışına kadar ekonomi servisinin grafiklerine imza atmıştı. Bektaş, çalışmalarıyla Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülü'ne de pek çok kez layık görülmüştü. Bektaş son olarak 2014 yılında 'Haydan gelen huy'a gitti' haber çizim ve görseliyle yazılı basında en iyi grafik tasarım ödülü almıştı.

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