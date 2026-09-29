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        Haberler Ekonomi Para 12 yılda 10 milyona yakın kredi notu sorgulandı

        12 yılda 10 milyona yakın kredi notu sorgulandı

        Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) bireylerin ve reel sektörün finansal veriye erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Findeks, 12'nci yılında marka kimliğini ve kullanıcı deneyimini yeniledi. Findeks'in bugüne kadar 10 milyona yakın Findeks Kredi Notu sorgusuna ulaştığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        12 yılda 10 milyona yakın kredi notu sorgulandı

        KKB’nin 2014 yılında kullanıma sunduğu Findeks, 12 yıllık gelişimini yeni bir döneme taşıyor. Platformdan yapılan açıklamaya göre; yenilenen Findeks deneyiminde finansal rehberlik; kredi notundaki değişimlerin nedenlerini anlamaktan borç ve limit değişikliklerini zamanında takip etmeye, kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgi ve hizmetlere daha kolay ulaşmasına kadar uzanan bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor.

        Findeks’in geçirdiği dönüşümü değerlendiren KKB Dijital Kanallar, Ürün ve Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Burcu Türkmen, şunları söyledi: “12 yıl önce temel hedefimiz bireylerin kendi finansal verilerine erişebilmesini sağlamaktı. Bugün geldiğimiz noktada bunun tek başına yeterli olmadığını görüyoruz. Kullanıcı artık yalnızca verisini görmek değil; bu verinin ne anlama geldiğini ve finansal durumunu daha bilinçli değerlendirebilmek için hangi seçenekleri göz önünde bulundurabileceğini de bilmek istiyor. Findeks’i tam olarak bu nedenle yeniledik. 12 yıl önce finansal veriyi kullanıcıya açtık; şimdi o veriyi kullanıcı için anlamlı ve aksiyona dönüşebilir hale getiriyoruz.”

        Türkmen, Findeks’in gelecek dönem vizyonuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Yeni Findeks’te yapay zekâyı, kullanıcıyla kurduğumuz etkileşimi daha kişisel ve proaktif hale getirecek önemli bir araç olarak görüyoruz. Amacımız, kullanıcıya ihtiyaç duyduğu anda, ihtiyacına uygun desteği sunabilmek.”

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        VERİLERLE FİNDEKS

        Findeks’in yeni dönem dönüşümü, markanın 12 yılda oluşturduğu kullanım alışkanlığı ve dijital büyüme üzerine inşa ediliyor. 2015 yılında 561 bin kez sorgulanan Findeks Kredi Notu, 2026 yılının ilk dokuz ayında 3,2 milyon sorgulamayı aşarak 2015 yılının tamamının yaklaşık 5,7 katına ulaştı.

        Kullanıcıların Findeks ile kurduğu ilişki dijital kanallarda da güçlenmeye devam ediyor. Son 12 aylık dönemde, bir önceki 12 aylık döneme göre Findeks Mobil trafiği yüzde 22, web trafiği ise yüzde 62 arttı. Ağustos 2026’da mobildeki tekil kullanıcı sayısı Ağustos 2025’e göre yüzde 76 yükselirken, Eylül 2026 itibarıyla Findeks Kredi Notu sorgulamalarının yüzde 89’u mobil kanal üzerinden gerçekleştirildi. Findeks Mobil Uygulaması’nın toplam indirilme sayısı ise 13,26 milyona ulaştı.

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