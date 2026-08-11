2000'lerin dev sosyal medya platformu geri dönüyor

2000'li yılların başlarında dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan MySpace, yakında geri dönebilir.

Platformun mevcut sahipleri ve aynı zamanda Viant Technology'nin kurucuları olan Tim ve Chris Vanderhook, 'MySpace' adlı belgeselde potansiyel bir geri dönüşü işaret etmiş ve "MySpace'in sahibi hala biziz. Şu anda MySpace markasının yöneticileriyiz ve MySpace'i yeniden başlatacağız. Sadece doğru zamanı bekliyoruz. Eğer bu da işe yaramazsa, tekrar deneyeceğiz" dedi.

Yeni MySpace'in ne zaman açılacağı ve hangi özellikleri sunacağı henüz belli değil. Ancak özellikle 2026'da sıklıkla kablolu kulaklık, iPod, dijital ve analog fotoğraf makineleri gibi 'nostaljik' akımların geri dönmesiyle birlikte; yeniden popüler olabileceği tahmin ediliyor.

PLATFORMUN ÇIKIŞI

Platform, 2003 yılında Tom Anderson ve Chris DeWolfe tarafından kuruldu ve her yeni kullanıcının ilk arkadaşı olan ikonik "MySpace'ten Tom" profili ortaya çıktı.

2000'li yıllarda platform hızla popülerlik kazanırken, 2006'da Yahoo Mail ve Google Arama'yı ziyaret sayısı bakımından geride bırakarak ABD'nin en çok ziyaret edilen web sitesi oldu.

Bu durumun başlıca nedeni, kullanıcıların profil özelleştirme ve müzik entegrasyon özelliklerinin o dönem için ilklerden olmasıydı. Ancak, platformun popülaritesi 2009 civarında, özellikle Facebook'un yükselişi ve reklamverenleri elde tutmanın zorlaşması nedeniyle düşmeye başladı.

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