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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2027-2029 bütçe yol haritası Resmi Gazete'de

        2027-2029 bütçe yol haritası Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tebliğle, 2027-2029 dönemine ilişkin bütçe hazırlıklarının temel esasları belirlendi. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, mali disiplinin korunması ve tasarruf tedbirlerinin sürdürülmesi öne çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        2027-2029 bütçe hazırlığı başladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tebliğde, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık çalışmaları yönlendirmek üzere 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı'nın (OVP) yayımlandığı ve OVP'de ekonomi ile maliye politikalarının temel politikalarının belirlendiği bildirildi.

        Bu potansiyelin 2027-2029 döneminde, İkinci Kalkınma Planı'nda (2024-2028) hedef bütçe, makroekonomik ve finansal istikrarın serbest bırakılması, mali disiplinin sürdürülmesi ve adil gelir durumuna katkı sağlayacak şekilde fiyat istikrarının tesisine yönelik temel amaç olduğu belirtildi.

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        Ayrıca verimlilik artışının dağılımı, AR-GE ve gelişmişlik kapasitesi ile beşeri sermayenin genişletilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, iş gücü partilerinin etkinliğinin, yatırım ortamının yenilenebilir ve kayıt dışılığının azaltılması yoluyla sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin özelliklerinin hedeflendiği kaydedildi.

        Tebliğde, aynı ortamda maliye politikasının temel amaçları mali disiplinin korunması ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, maliye politikaları ile para politikasının eş güdüm içinde uygulanarak makroekonomik dengelenmenin sağlanması, harcamalarda etkinliğin gerçekleşmesi, vergilemede adalet ve etkinliğin ile kayıt dışılıkla mücadele ve denetimlerde etkinliğin olarak sıralanmıştır.

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        KAMU HARCAMALARINDA TASARRUF VE VERİMLİLİK VURGUSU

        Kamu idarelerinin, OVP'de gösterilen politika, tedbir ve açıklıkler çerçevesinde, kendilerine tahsis edilen ödemeleri aşmadan kaynaklar etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanacakları vurgulanan tebliğde, şu ifadelere yer verildi:

        "Kaynak verimliliğin kullanımında harcamaların sistemik olarak sürdürülecek, verimsiz harcamalar para karşılığında. Kamu harcamalarında bütçe artırılacak tasarrufa ilişkin denetim ve izleme işlemlerine devam ettirilecek. Kamu yatırım harcamalarında harcama artırma çalışmaları sürdürülerek ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak yatırımlar parlaklıklandırılacaktır. Kamu yatırımlarının kullanımı ihtiyaç analizleri ve tasarruf bütçe sistemi sistematik olarak harcanacak, ihtiyaç olan veya ekonomik olarak tamamlamış araçlar makul ve hallerle sınırlı yeni taşıtlarla eldeimlerinde ekonomiklik gözetilerek çoğaltılan çevreci araçlarla sağlanacak süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak."

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        Tebliğde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, OVP, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek planlarının tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllık bütçeleme tasarısını esas alarak 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacakları bildirildi.

        Tebliğ ekinde, 2027-2029 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi'ne de yer verildi.

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        #OVP
        #ikinci kalkınma planı
        #Ar-Ge
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