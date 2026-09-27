4. Maden Kurtarma Yarışması'nın şampiyonu Türk Altın İşletmeleri oldu

Dernekten yapılan açıklamaya göre, maden sahası ve Rize şehir merkezinde oluşturulan parkurlarda dört gün boyunca mücadele eden 13 maden arama-kurtarma ekibinin katıldığı yarışma, gala gecesi ve ödül töreniyle sona erdi.

Ekiplerin acil durumlara müdahale kabiliyetleri, teknik yeterlilikleri ve koordinasyonlarının sınandığı yarışmada, yer altı arama-kurtarma ve deprem etapları Çayeli Bakır İşletmeleri maden sahasında gerçekleştirildi.

Yangın, kimyasala müdahale, araç kazası ve takım yetkinliği etapları ise bu yıl ilk kez maden sahası dışına taşınarak şehir merkezinde vatandaşların izleyebileceği alanlarda düzenlendi.

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Dört günlük mücadelenin ardından Türk Altın İşletmeleri, genel klasmanda birinci olarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Genel klasmanda ikinciliği Tüprag Metal Madencilik ile Öksüt Madencilik paylaşırken, Çayeli Bakır İşletmeleri ile Eti Krom üçüncü oldu.

Yarışmaya ilk kez katılan ekipler arasında en yüksek performansı gösteren Zenit Madencilik ile Eti Bakır da en iyi yeni takım unvanını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMD İkinci Başkanı Ramazan Yön, yarışmanın yalnızca derece elde etmeye yönelik olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dört gün boyunca parkurlarda ortaya konan gayret, disiplin ve teknik koordinasyon hepimiz adına büyük bir gurur vesilesi oldu. Ekiplerimiz zorlu etaplarda hem bilgilerini hem de birlikte hareket etme kabiliyetlerini en üst seviyede sergilediler. Madencilikte ve kurtarma operasyonlarında en temel unsur iyi bir hazırlık, doğru iletişim ve birbirine koşulsuz güvenmektir. Parkurlarda sergilenen bu ortak refleksler, yarın olası afet ve kazalarda insan hayatını kurtaracak en somut kazanımdır. Ter döken tüm madencilerimizi ve dereceye giren ekiplerimizi yürekten kutluyorum."

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Kategori ve özel ödüller sahiplerini buldu

Yarışmada etkinlik kategorilerinde takım yetkinliği ödülünü Esan Eczacıbaşı ile Türk Altın İşletmeleri, kimyasala müdahale etabında ödülü Tüprag Metal Madencilik ile Türk Altın İşletmeleri, araç kazası alanında ödülü Gübretaş Maden Yatırımları ile Tüprag Metal Madencilik, endüstriyel yangın alanında ödülü Öksüt Madencilik ile Eti Krom, yapısal hasar alanındaki ödülü Çayeli Bakır İşletmeleri ile Eti Krom, yer altı göçük etabındaki ödülü ise Çayeli Bakır İşletmeleri ile Defaş Madencilik aldı.

Kolektif ödüllerde Acacia Maden İşletmeleri en iyi BA takımı, Defaş Madencilik en iyi BG4 takımı, Çayeli Bakır İşletmeleri en iyi ilkyardım takımı, TÜMAD Madencilik en iyi takım güvenliği, Esan Eczacıbaşı ise en iyi takım tekniği ödülünün sahibi oldu.

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Bireysel ödüllerde Çayeli Bakır İşletmeleri ile Eti Krom en iyi kaptan, Eti Bakır en iyi yeni kaptan, Çayeli Bakır İşletmeleri ile Türk Altın İşletmeleri en iyi ilkyardımcı, Gübretaş Maden Yatırımları ile TÜMAD Madencilik en iyi takım iletişimi ödülüne layık görüldü.

Takım ruhu ödülü Gümüştaş Madencilik ile Acacia Maden İşletmelerine verilirken, en eşitlikçi takım ödülü kadın üyesi bulunan tüm yarışmacı ekiplere verildi.