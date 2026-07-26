Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.943,87 %-0,95
        DOLAR 47,3391 %0,16
        EURO 53,8477 %0,01
        GRAM ALTIN 6.168,06 %0,22
        FAİZ 42,31 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 88,60 %1,07
        BITCOIN 64.394,00 %0,18
        GBP/TRY 63,1184 %0,07
        EUR/USD 1,1370 %-0,06
        BRENT 96,78 %-3,88
        ÇEYREK ALTIN 10.084,77 %0,22
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Güney Kore'nin 950 milyar dolarlık yapay zeka çip hamlesi

        Güney Kore'nin 950 milyar dolarlık yapay zeka çip hamlesi

        Güney Kore, Samsung Electronics ve SK Group'un ABD'li teknoloji devleriyle yaptığı anlaşmalarla toplam 950 milyar dolarlık yeni yapay zekâ yatırımlarını açıkladı. Nvidia, Broadcom, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerle imzalanan işbirlikleri, küresel çip arzındaki dar boğazı aşmayı ve daha hızlı, daha güçlü yapay zekâ sistemleri için gerekli altyapıyı kurmayı hedefliyor. Bu dev anlaşmalar, Güney Kore'nin küresel yapay zekâ ekosisteminde liderlik iddiasını güçlendirirken, Samsung ve SK Group'un gelecekteki çip rekabetinde kritik rolünü pekiştiriyor.

        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 11:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        950 milyar dolarlık yapay zeka çip hamlesi

        Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, daha yüksek işlem gücüne sahip çiplere olan talebi her geçen gün artırıyor. Küresel teknoloji şirketleri, bu talebi karşılamak için yeni yatırımlara yönelirken Güney Kore, Samsung Electronics ve SK Group’un öncülüğünde dev anlaşmalara imza attı. ABD’li teknoloji devleriyle yapılan işbirlikleri, hem çip üretiminde hem de yapay zeka veri merkezlerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu gelişmeler, şirketlerin gelecekteki rekabet gücünü belirleyecek stratejik adımlar olarak öne çıkıyor.

        SK GROUP’TAN DEV ANLAŞMALAR

        SK Group, toplam 750 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. En dikkat çekici işbirliği, SK Hynix’in Nvidia ile yaptığı 500 milyar dolarlık ortaklık oldu. Bu anlaşma kapsamında yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) teknolojileri geliştirilerek yapay zeka eğitimleri, akıllı ajanlar ve fiziksel yapay zeka uygulamaları için altyapı sağlanacak. Ayrıca SK Telecom, 2027’de faaliyete geçmesi planlanan 2 gigawatt kapasiteli bir veri merkezi kuracak. Bu merkez, Vera Rubin çipleri ve SK Hynix’in HBM4 bellekleriyle donatılacak.

        SAMSUNG VE BROADCOM İŞBİRLİĞİ

        Samsung Electronics, Broadcom ile 200 milyar dolara kadar uzanan bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma; bellek çipleri, dökümhane hizmetleri ve ileri paketleme çözümlerini kapsıyor. Samsung, Broadcom’un özel yapay zeka hızlandırıcıları için 2 nanometre altı üretim teknolojisi sunacak ve HBM tabanlı yeni nesil çözümler geliştirecek. Bu işbirliği, Samsung’un dökümhane işini güçlendirerek TSMC ile rekabetinde önemli bir avantaj sağlayacak. Uzun vadeli üretim taahhütleri, Samsung’un ileri üretim tesislerinin kapasitesini artırarak küresel yapay zeka çip yarışında öne çıkmasına yardımcı olacak.

        SAN FRANCISCO AI DEKLARASYONU

        San Francisco’da düzenlenen yapay zeka zirvesinde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, “San Francisco AI Deklarasyonu”nu açıkladı. Bu deklarasyon, Güney Kore’nin ABD ile teknolojik işbirliğini derinleştirme ve küresel yapay zeka pazarında liderlik hedefini ortaya koyuyor. Zirvede Nvidia CEO’su Jensen Huang, OpenAI CEO’su Sam Altman, Anthropic CEO’su Dario Amodei ve Broadcom CEO’su Hock Tan gibi isimler de yer aldı. Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Jay Y. Lee ve SK Group Başkanı Chey Tae-won’un da katıldığı zirve, Güney Kore’nin küresel yapay zeka stratejisinin vitrine çıktığı bir buluşma oldu.

        BELLEK TALEBİ PATLAMA NOKTASINDA

        SK Group Başkanı Chey Tae-won, yapay zeka müşterilerinin beklenenden çok daha fazla bellek talep ettiğini vurguladı. Nvidia, Broadcom, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin önümüzdeki yıllarda mevcut arzın ötesinde bellek ihtiyacı olacağını belirtti. Chey, Nvidia’nın önümüzdeki beş yıl için öngördüğü bellek talebinin bile kısa sürede yetersiz kalabileceğini ifade ederek, “Bir dahaki görüşmemizde Jensen Huang bana bu rakamların düşük olduğunu söyleyebilir ve daha fazlasını isteyebilir” dedi. Bu açıklamalar, Güney Koreli üreticilerin küresel yapay zeka yarışında kritik tedarikçi konumunu güçlendirdiğini gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Madrid çevresindeki orman yangınları yerleşim yerlerine ulaştı

        İspanya'nın Pelayos de la Presa kentinde devam eden orman yangınlarının, yerleşim yerlerine ulaştığı bildirildi. (AA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Kritik sıcaklık açıklaması! Hava da deniz de ısınıyor!
        Kritik sıcaklık açıklaması! Hava da deniz de ısınıyor!
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        Balayı bitti, iş başladı
        Balayı bitti, iş başladı
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong