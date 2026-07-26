950 milyar dolarlık yapay zeka çip hamlesi

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, daha yüksek işlem gücüne sahip çiplere olan talebi her geçen gün artırıyor. Küresel teknoloji şirketleri, bu talebi karşılamak için yeni yatırımlara yönelirken Güney Kore, Samsung Electronics ve SK Group’un öncülüğünde dev anlaşmalara imza attı. ABD’li teknoloji devleriyle yapılan işbirlikleri, hem çip üretiminde hem de yapay zeka veri merkezlerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu gelişmeler, şirketlerin gelecekteki rekabet gücünü belirleyecek stratejik adımlar olarak öne çıkıyor.

SK GROUP’TAN DEV ANLAŞMALAR

SK Group, toplam 750 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. En dikkat çekici işbirliği, SK Hynix’in Nvidia ile yaptığı 500 milyar dolarlık ortaklık oldu. Bu anlaşma kapsamında yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) teknolojileri geliştirilerek yapay zeka eğitimleri, akıllı ajanlar ve fiziksel yapay zeka uygulamaları için altyapı sağlanacak. Ayrıca SK Telecom, 2027’de faaliyete geçmesi planlanan 2 gigawatt kapasiteli bir veri merkezi kuracak. Bu merkez, Vera Rubin çipleri ve SK Hynix’in HBM4 bellekleriyle donatılacak.

SAMSUNG VE BROADCOM İŞBİRLİĞİ

Samsung Electronics, Broadcom ile 200 milyar dolara kadar uzanan bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma; bellek çipleri, dökümhane hizmetleri ve ileri paketleme çözümlerini kapsıyor. Samsung, Broadcom’un özel yapay zeka hızlandırıcıları için 2 nanometre altı üretim teknolojisi sunacak ve HBM tabanlı yeni nesil çözümler geliştirecek. Bu işbirliği, Samsung’un dökümhane işini güçlendirerek TSMC ile rekabetinde önemli bir avantaj sağlayacak. Uzun vadeli üretim taahhütleri, Samsung’un ileri üretim tesislerinin kapasitesini artırarak küresel yapay zeka çip yarışında öne çıkmasına yardımcı olacak.

SAN FRANCISCO AI DEKLARASYONU

San Francisco’da düzenlenen yapay zeka zirvesinde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, “San Francisco AI Deklarasyonu”nu açıkladı. Bu deklarasyon, Güney Kore’nin ABD ile teknolojik işbirliğini derinleştirme ve küresel yapay zeka pazarında liderlik hedefini ortaya koyuyor. Zirvede Nvidia CEO’su Jensen Huang, OpenAI CEO’su Sam Altman, Anthropic CEO’su Dario Amodei ve Broadcom CEO’su Hock Tan gibi isimler de yer aldı. Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Jay Y. Lee ve SK Group Başkanı Chey Tae-won’un da katıldığı zirve, Güney Kore’nin küresel yapay zeka stratejisinin vitrine çıktığı bir buluşma oldu.

BELLEK TALEBİ PATLAMA NOKTASINDA

SK Group Başkanı Chey Tae-won, yapay zeka müşterilerinin beklenenden çok daha fazla bellek talep ettiğini vurguladı. Nvidia, Broadcom, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin önümüzdeki yıllarda mevcut arzın ötesinde bellek ihtiyacı olacağını belirtti. Chey, Nvidia’nın önümüzdeki beş yıl için öngördüğü bellek talebinin bile kısa sürede yetersiz kalabileceğini ifade ederek, “Bir dahaki görüşmemizde Jensen Huang bana bu rakamların düşük olduğunu söyleyebilir ve daha fazlasını isteyebilir” dedi. Bu açıklamalar, Güney Koreli üreticilerin küresel yapay zeka yarışında kritik tedarikçi konumunu güçlendirdiğini gösteriyor.