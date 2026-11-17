Yeni Parti'de İstanbul damgası. Özel'den blok liste: Kurultay bitti. 160 kişilik PM listesi ne anlatıyor? Özel mi, İmamoğlu mu: İpler kimin elinde? Yavaş'tan Özgür Özel paylaşımı. Mansur Yavaş kurultaya niye gitmedi? Ömer Sarıgül yarın ne söyleyecek? Mustafa Sarıgül için yolun sonu mu? Karşıt Görüş'... Daha Fazla Göster

Yeni Parti'de İstanbul damgası. Özel'den blok liste: Kurultay bitti. 160 kişilik PM listesi ne anlatıyor? Özel mi, İmamoğlu mu: İpler kimin elinde? Yavaş'tan Özgür Özel paylaşımı. Mansur Yavaş kurultaya niye gitmedi? Ömer Sarıgül yarın ne söyleyecek? Mustafa Sarıgül için yolun sonu mu? Karşıt Görüş'te Kerem Kırçuval sordu; Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Av. Bülent Kaya, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Siyaset Bilimci Dr. Sezin Öney ve Siyaset Bilimci Elif Şahin yanıtladı. Daha Az Göster