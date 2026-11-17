AB'den COP31'in "35'e 35" hedefine destek
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı kapsamında belirlediği elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e (35x35) çıkarılmasına yönelik hedefine desteğini açıkladı
AB Dönem Başkanı İrlanda'nın İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O'Brien (sağda) ve AB Komisyonu'nun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra (solda), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de AB Komisyonu'nun düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı kapsamında belirlediği elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e (35x35) çıkarılmasına yönelik hedefine desteğini açıkladı. AB Dönem Başkanı İrlanda'nın İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O'Brien, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de AB Komisyonu'nun düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı kapsamında belirlediği elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e (35x35) çıkarılmasına yönelik hedefine desteğini açıkladı. AB Dönem Başkanı İrlanda'nın İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O'Brien (sağda) ve AB Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra (ortada), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de AB Komisyonu'nun düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı kapsamında belirlediği elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e (35x35) çıkarılmasına yönelik hedefine desteğini açıkladı. AB Dönem Başkanı İrlanda'nın İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O'Brien ve AB Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de AB Komisyonu'nun düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı kapsamında belirlediği elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e (35x35) çıkarılmasına yönelik hedefine desteğini açıkladı. AB Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de AB Komisyonu'nun düzenlediği basın toplantısında konuştu.