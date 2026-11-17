Rapordaki TÜFE tahminleri de yükseltildi. AB, yıllık ortalama enflasyon beklentisini 2026 için yüzde 28,3’ten yüzde 31,2’ye, 2027 için yüzde 20,1’den yüzde 26’ya çıkardı. 2028 enflasyon tahmini ise yüzde 19,5 oldu.

ENERJİ FİYATLARI VE BÖLGESEL GERİLİM BÜYÜMEYİ ETKİLEDİ

AB, Türkiye’de büyümenin 2026’nın ilk yarısında yavaşladığını belirtti. Rapora göre Ortadoğu’daki çatışmanın etkisi, yükselen enerji fiyatları ve sıkı para politikası özel tüketimi baskılarken bölgesel istikrarsızlık turizm ve ihracatı olumsuz etkiledi.

Eylül ayında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmanın da tüketim ve yatırımlar için aşağı yönlü risk oluşturduğu kaydedildi.

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Raporda, enflasyondaki düşüşün 2026’nın ilk yarısında enerji fiyatlarındaki artışla duraksadığı, yılın üçüncü çeyreğinde ise kademeli olarak yeniden başladığı ifade edildi. AB, küresel enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve enerji desteklerinin aşamalı olarak kaldırılmasının enflasyon üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtti.

BÜYÜMENİN 2027'DE HIZLANMASI BEKLENİYOR

Avrupa Birliği, Ortadoğu’daki çatışmanın etkilerinin azalmasıyla büyümenin 2027’de yüzde 3,5’e, 2028’de yüzde 3,9’a yükselmesini bekliyor. Raporda, enflasyonun gerilemesi ve para ile maliye politikalarının daha destekleyici hale gelmesiyle iç talebin sonraki yıllarda toparlanacağı öngörüldü.