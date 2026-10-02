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        Haberler Ekonomi Enerji ABD Başkanı Trump: "Avrupa dizel stoklarını piyasaya sürecek"

        ABD Başkanı Trump: "Avrupa dizel stoklarını piyasaya sürecek"

        ABD Başkanı Trump, Avrupa'nın dizel stoklarının önemli bir bölümünü piyasaya sürmeyi kabul ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 17:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Avrupa dizel stoklarını piyasaya sürecek"

        Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        ABD Başkanı Trump, "Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak." ifadelerini kullandı.

        Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

        Motorinin ortalama galon fiyatı, 2 Ekim itibarıyla 6,37 dolar olarak kaydedildi.

        Bu hafta yükselen dizel fiyatları karşısında dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğini hala değerlendirdiklerini açıklayan Trump, dün de Avrupa ülkelerinden dizel stoklarını piyasaya sürmelerini isteyebileceklerini belirtmişti.

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        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de dün küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısında bulunmuştu.

        ABD yönetiminin, yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinden stratejik rezervlerindeki dizelin üçte birini piyasaya sürmelerini istediği basına yansımıştı.

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