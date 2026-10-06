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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt ABD Başkanı Trump'tan 'kırmızı dizel' kararı

        ABD Başkanı Trump'tan 'kırmızı dizel' kararı

        ABD Başkanı Donald Trump, karayolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen ve kırmızı renge boyanan dizel yakıtın karayollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve buna uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 06:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'tan 'kırmızı dizel' kararı

        ABD Başkanı Trump, Nebraska'da düzenlediği mitingde, maliyetleri düşürmek için "eşi benzeri görülmemiş" bir adım daha attığını duyurdu.

        Tarım araçları, inşaat ekipmanları ve diğer karayolu dışında kullanılan araçlarda "kırmızı boyalı dizel" olarak bilinen yakıtın kullanıldığını belirten Trump, bu yakıtın normal dizelle tamamen aynı olduğunu ancak karayolu dışında kullanılan araçlar ve büyük kamyonlar için vergisiz olarak satıldığını söyledi.

        Trump, karayolu dışında kullanım şartını kaldıracak ve "herkesin her türlü amaçla" vergisiz olarak kırmızı dizel satın almasına izin verecek başkanlık kararnamesini imzalayacağını ifade etti.

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        Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notuna göre Trump, kırmızı dizelin karayollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve buna uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini erteleyen kararı imzaladı.

        Kararla, ABD Hazine Bakanlığına, kırmızı dizelin karayolunda kullanımına uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar faiz veya ceza olmaksızın erteleme talimatı verildi. Kararda ayrıca, ertelenen vergilerin ödenmesi yükümlülüğünün ortadan kaldırılmasına yönelik seçeneklerin araştırılması öngörüldü.

        ABD Ulaştırma Bakanlığına bu yakıta erişim konusunda eyaletler, sektör temsilcileri ve işçi kuruluşlarıyla koordinasyon sağlama görevi verilirken, ABD Tarım Bakanlığından da talebin yüksek olduğu bölgelerde çiftçilerin kırmızı boyalı dizele erişimini güvence altına alması ve eyaletleri benzer adımlar atmaya teşvik etmesi istendi.

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        MALİYETİN DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

        AA'nın haberine göre, söz konusu adımla Amerikalı çiftçilerin, kamyon şoförlerinin ve çalışanların yakıt maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiği, örneğin kamyon şoförlerinin her yakıt dolumunda 100 doların üzerinde tasarruf sağlayabileceği kaydedildi.

        Federal dizel vergisinin galon başına 24,4 sent olduğu, 250 galonluk bir dolum için bunun yaklaşık 60 dolara karşılık geldiği bilgisi paylaşıldı.

        Eyaletlerin de federal uygulamaya paralel adım atması halinde bir dolumda sağlanacak tasarrufun 100 doları aşmasının beklendiği belirtildi.

        Ülkede dizel yakıt, kullanım amacına göre vergilendiriliyor.

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        Karayollarında kullanılan dizel, eyalet ve federal tüketim vergilerine tabi olurken, tarım ve inşaat gibi karayolu dışı amaçlarla kullanılan dizele vergi uygulanmıyor.

        Karayolu dışında kullanılan bu dizel, kolluk kuvvetlerinin yakıtın karayolunda kullanımını tespit ederek buna ilişkin cezaları ve geriye dönük vergileri uygulayabilmesi amacıyla kırmızı renge boyanıyor.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD Başkanı Donald Trump
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