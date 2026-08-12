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        Haberler Ekonomi Para ABD'de enflasyon beklentilerle paralel

        ABD'de enflasyon beklentilerle paralel

        ABD'de tüketici fiyatları temmuz ayında aylık yüzde 0,1 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 3,4 olurken, çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Verilerin beklentilerle paralel gelmesi, Fed'in eylül ayında faiz artıracağı yönündeki beklentileri zayıflattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 15:59 Güncelleme:
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        ABD'de enflasyon beklentilerle paralel

        ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE), temmuz ayında beklentiler doğrultusunda arttı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre TÜFE aylık bazda yüzde 0,1 yükseldi.

        Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık yüzde 0,2 arttı.

        Yıllık bazda tüketici fiyatları yüzde 3,4, çekirdek enflasyon ise yüzde 2,5 oldu. Açıklanan tüm veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

        ENERJİ FİYATLARI GERİLEDİ

        Enerji fiyatları temmuz ayında yüzde 1,5 geriledi. Haziran ayında da yüzde 5,7 düşen enerji fiyatları buna rağmen yıllık bazda yüzde 14,7 arttı.

        Gıda ve barınma maliyetleri ise temmuz ayında yüzde 0,1 yükseldi. Barınma maliyetleri, aylık manşet enflasyondaki artışın yaklaşık üçte ikisini oluşturdu.

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        Yeni araç fiyatları yüzde 0,1, ikinci el otomobil ve kamyon fiyatları yüzde 0,4 arttı. Sağlık hizmetleri fiyatları yüzde 0,4 yükselirken, hava yolu ücretlerinde yüzde 2,2 artış görüldü.

        FED'İN EYLÜL FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ GERİLEDİ

        Enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artıracağı yönündeki beklentileri zayıflattı.

        Verinin ardından ABD hisse senedi vadeli kontratları yükselirken, Hazine tahvil getirileri geriledi. CME Group'un FedWatch göstergesine göre, piyasaların eylül ayında faiz artışı ihtimaline verdiği fiyatlama yüzde 42'ye düştü.

        Piyasalarda kısa süre öncesine kadar eylül ayında faiz artışı beklentisi güçlüydü. Ancak temmuz ayında istihdamın net olarak gerilemesi ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, faiz artışının aciliyetini azalttı.

        FED'İN ÖNÜNDE BİR ENFLASYON VERİSİ DAHA VAR

        Fed'in faiz kararını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), bir sonraki toplantısını eylül ayında gerçekleştirecek. Fed'in bu toplantı öncesinde bir enflasyon verisi daha bulunuyor.

        Morgan Stanley Wealth Management Başekonomisti Ellen Zentner, verilerin faiz artırılmasına gerek olmadığı yönündeki görüşü desteklediğini belirterek, eylül toplantısından önce açıklanacak yeni enflasyon verisinin tabloyu değiştirebileceğini söyledi.

        Fed, temmuz ayındaki toplantısında politika faizini sabit tutma kararını 9'a karşı 3 oyla almıştı. Karara karşı çıkan üç üyenin tamamı faiz artırılmasını desteklemişti.

        Piyasalar, eylül toplantısına kıyasla ekim veya aralık aylarında faiz artışı ihtimalini daha güçlü fiyatlamaya başladı.

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