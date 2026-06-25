Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.328,95 %-0,02
        DOLAR 46,5151 %0,03
        EURO 52,8791 %0,06
        GRAM ALTIN 6.002,64 %0,38
        FAİZ 40,67 %-0,64
        GÜMÜŞ GRAM 87,07 %1,40
        BITCOIN 61.154,00 %0,45
        GBP/TRY 61,4361 %0,23
        EUR/USD 1,1354 %-0,04
        BRENT 72,86 %-1,19
        ÇEYREK ALTIN 9.814,32 %0,38
        Haberler Ekonomi Para ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 büyüdü

        ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 büyüdü

        ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 16:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 büyüdü

        ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin nihai tahminini açıkladı.

        Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 arttı.

        Veriye ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü tahminde ekonominin ilk çeyrekte yüzde 2, mayıs ayında açıklanan ikinci tahminde ise yüzde 1,6 büyüdüğü öngörülmüştü.

        Böylece ülke ekonomisinin ilk çeyreğe ilişkin büyüme oranı yukarı yönlü revize edildi.

        ABD ekonomisi, 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, geçen yılın genelinde yüzde 2,1'lik büyüme performansı göstermişti.

        REKLAM

        Yılın ilk çeyreğindeki büyümede yatırımlar, ihracat, kamu harcamaları ve tüketici harcamaları etkili oldu. GSYH hesaplamasında eksi kalem olarak yer alan ithalat ise artış gösterdi.

        İlk çeyrek büyüme verisindeki yukarı yönlü revizyonda ise ithalata ilişkin aşağı yönlü güncelleme belirleyici oldu. Bu etki, tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonla kısmen dengelendi.

        Öte yandan, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde ilk çeyrekte kaydedilen artış yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya revize edildi.

        Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,9 artmıştı.

        Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise aynı dönemde yüzde 4,4 olarak korundu.

        Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, bir önceki çeyrekte yüzde 2,7 yükselmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Biz millete karşı görevimizi yerine getirmek için samimiyetle çalışırken, maalesef muhalefet Meclis'i tıkama alışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor, kavgalarını Meclis'e taşıdılar" diyen Erdoğan, "Ülke mes...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor