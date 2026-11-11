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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akbank’tan Daikin ile iş birliği

        Akbank’tan Daikin ile iş birliği

        Akbank, UNDP Cool Up Programı'nın finansal partneri olarak mart ayında Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı'nı başlattı. Banka programın ilk teknoloji iş ortağı Daikin ile iş birliğini COP31'de duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        Akbank'tan Daikin ile iş birliği

        BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) somut çıktılarından biri olarak, Akbank ile Daikin arasında teknoloji ve finansman çözümlerini bir araya getirecek Sürdürülebilir İklimlendirme Finansmanı İş Birliği anlaşması imzalandı. İmza töreni, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ile Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder’in katılımıyla gerçekleştirildi.

        Akbank’ın Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı kapsamında gerçekleştirilen iş birliği, işletmelerin dönüşüm ihtiyaçlarının doğru teknolojilerle eşleştirilmesi, yatırım potansiyelinin finansmana uygun projelere dönüştürülmesi ve başarılı uygulamaların daha geniş bir müşteri ağına taşınmasına hizmet edecek.

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        Eşzamanlı olarak Akbank, COP31 Yeşil Bölge’deki standında Sürdürülebilir İklimlendirme ve Finansman Günü etkinliğini gerçekleştirdi. Akbank Ticari Bankacılık Pazarlama Bölüm Başkanı Mert Tüzün’ün açılışını yaptığı etkinlikte UNDP Cool Up Türkiye Ulusal Koordinatörü Zeynep Gökçen Aşan ve İSKİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Kavas sektörün dönüşüm önceliklerini ele aldı.

        Sahadan Perspektifler panelinde ise Daikin, Siemens, VAT Enerji ve RePG temsilcileri; enerji verimli teknolojileri, sektörel yatırım ihtiyaçlarını, karşılaşılan engelleri ve finansman süreçlerini hızlandıracak iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

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        İş birliği kapsamında enerji verimli ısıtma ve soğutma sistemlerine, ekipman modernizasyonuna ve düşük küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akışkanlara geçiş yatırımları; Akbank’ın Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı çatısı altında sunduğu KOBİ Eko Dönüşüm, Ticari Yeşil Büyüme ve Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş paketleriyle desteklenecek. Daikin ise projeye özel avantajlı teknoloji çözümleri ve enerji verimliliği danışmanlığıyla dönüşüme katkı sağlayacak. Uygun yatırımların kamu destek mekanizmalarından yararlanma imkânları da değerlendirilerek işletmelerin yatırım yükünün hafifletilmesi ve dönüşümün hızlandırılması amaçlanıyor.

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        Akbank’ın UNDP Cool Up Programı’nın Türkiye’deki ilk ve tek finansal partneri olarak hayata geçirdiği Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı; finansman, teknik danışmanlık ve teknoloji çözümlerini aynı yapıda buluşturarak işletmelerin enerji verimli sistemlere geçişini kolaylaştırıyor. Mart 2026’da başlatılan program kapsamında ilk 6 ayda işletmelerin ihtiyaçları ve yatırım potansiyelleri belirlendi. COP31 sonrasında uygun projelerin finanse edilmesi ve başarılı uygulamaların farklı sektörlerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Türkiye’nin 2026 yılında açıkladığı, 11 stratejik alan ve 33 politika tedbirini kapsayan Ulusal Soğutma Eylem Planı, enerji verimliliği, düşük emisyonlu teknolojiler, soğutucu akışkan dönüşümü ve finansman mekanizmalarını önceliklendiriyor.

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        Artan soğutma talebi, enerji maliyetleri ve soğutucu akışkanlara yönelik düzenlemeler; turizm, sağlık, gıda, soğuk zincir, sanayi ve ticari binalarda önemli dönüşüm yatırımlarını gündeme getiriyor. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen Akbank Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı ile Akbank, Ulusal Soğutma Eylem Planı’nın uygulayıcısı rolünü üstlenmeyi amaçlıyor.

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        #akbank
        #Daikin
        #cop31
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