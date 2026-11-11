Aksa Enerji'den 1,6 milyar TL net kâr

Aksa Enerji, 2026 yılının dokuz aylık dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin dokuz aylık cirosu 35,4 milyar TL, FAVÖK’ü 12,8 milyar TL ve net dönem kârı 2,8 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan artışla %36 seviyesine ulaştı.

Haziran ayında devreye alınan 264 MW büyüklüğündeki Kazakistan santrali, 58 MW büyüklüğündeki Gaziantep depolamalı güneş enerjisi santrali ve 50 MW güce sahip Şanlıurfa müstakil depolama tesisi yatırımlarına ek olarak Gana Kumasi santralinin de temmuz ayında kombine çevriminin tamamlanmasıyla 2026 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyet karında belirgin iyileşme gözlemlendi.

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Aksa Enerji, yeni yatırım kararlarına imza atarken, uluslararası finansman kaynaklarıyla yatırımlarını destekleyen adımlar attı. Şirket, Gana’daki 825 MW büyüklüğündeki Takoradi santral projesi için 20 yıl vadeli ve ABD doları bazlı garantili satış anlaşması imzalarken, Senegal doğal gaz santrali ile Mersin depolamalı rüzgâr enerjisi santrali için uzun vadeli uluslararası finansman anlaşmaları tamamlandı. Ekim ayında da yatırımlarını devreye almaya devam eden Aksa Enerji, Kırşehir’deki Alıç Depolamalı GES’i ticari işletmeye alarak yenilenebilir enerjideki kurulu gücünü 156 MW’a çıkardı. Şirket, Ekim ayında KKTC’deki Kalecik Santrali’nin kurulu gücünü 35 MW artışla 223 MW’a yükseltmek üzere Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile ek protokol imzaladığını duyurdu.

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Aksa Enerji, üçüncü çeyrekte Gana’nın Takoradi bölgesinde 825 MW kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santrali kurmak üzere Electricity Company of Ghana ile 20 yıl süreli, ABD doları bazlı garantili enerji satış anlaşması imzaladı. Santralin kurulumunu ve işletmesini üstlenecek şirket, bu yatırımla Gana’daki üretim kapasitesini artırırken, uzun vadeli sözleşmelere dayanan döviz bazlı gelir yapısını da güçlendirmeyi hedefliyor.

Kumasi 2. faz ve Takoradi yatırımlarının tamamlanmasıyla Aksa Enerji’nin Gana’daki toplam kurulu gücünün 1.545 MW’a ulaşacağı öngörülüyor. Senegal, Gabon ve Burkina Faso yatırımlarının da devreye girmesiyle şirketin Afrika’daki toplam kurulu gücünün 2.240 MW’a yükselmesi hedefleniyor.

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Aksa Enerji, Senegal’deki 255 MW kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santrali için Helaba Bank ile SERV garantili, 10 yıl vadeli 57 milyon avroluk kredi sözleşmesi imzaladı. Santralde üretilecek elektriğin 25 yıl boyunca avroya endeksli tarife ve alım garantisi kapsamında şebekeye aktarılması planlanıyor.

Türkiye’deki depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında ise 112 MW kapasiteli Mersin Depolamalı Rüzgâr Enerjisi Santrali için BBVA’nın Hong Kong şubesiyle 124 milyon ABD doları tutarında kredi sözleşmesi Sinosure garantisi kapsamında imzalandı.

Aksa Enerji CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, şirketin performansına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

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“Aksa Enerji olarak global büyüme stratejimizi şekillendirirken faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin uzun vadeli enerji ihtiyacını ve yatırımlarımızın ekonomik değerini birlikte değerlendiriyoruz. Önceliğimiz, mevcut operasyonlarımızda verimliliği artırırken yeni yatırımlarımızla da şirketimizin gelir üretme kapasitesini ve kârlılığını güçlendirmek. Türkiye, Kazakistan ve Gana’da devreye aldığımız yatırımların üçüncü çeyrekte faaliyet kârımıza sağladığı katkı, büyüme stratejimizin finansal sonuçlarımıza yansıdığını gösteriyor. Uzun vadeli satış sözleşmeleri ve çeşitlendirilmiş finansman kaynakları, bu yaklaşımımızı destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

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Yatırım döneminde finansal disiplinin korunmasını, sürdürülebilir yüksek büyüme açısından belirleyici görüyoruz. Bu nedenle kaynaklarımızı kullanırken projelerimizin devreye alınma takvimini, nakit akışını ve finansman ihtiyaçlarını birlikte ele alıyoruz. Yurt dışındaki deneyimimiz ve Türkiye’de geliştirdiğimiz depolamalı yenilenebilir enerji portföyümüzle önümüzdeki döneme odaklanıyor; yatırımlarımızı uzun vadeli değere dönüştürmeyi hedefliyoruz.”