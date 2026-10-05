Aksa Sakarya Doğalgaz’ın dijital altyapısı yenilendi

Adapazarı merkez ve 12 ilçede toplam 6 bin 720 kilometrelik doğal gaz şebekesiyle yaklaşık 500 bin aboneye hizmet veren Aksa Sakarya Doğalgaz, müşteri deneyimini geliştirmek ve operasyonel süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla gerçekleştirdiği dijital altyapı yenileme çalışmalarını 5 Ekim 2026 saat 09.00 itibarıyla tamamladı.

Yeni dijital altyapıyla birlikte abonelik ve müşteri işlemlerinin daha hızlı, kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesinin yanı sıra operasyonel süreçlerin daha bütünleşik bir yapıda yönetilmesi hedefleniyor.

Abonelik numaraları “Sözleşme Hesap Numarası” olarak güncellendi

Sistem yenileme çalışmaları kapsamında Aksa Sakarya Doğalgaz abonelerinin mevcut abonelik numaraları, “Sözleşme Hesap Numarası” olarak güncellendi. Yeni sözleşme hesap numaraları, abonelerin sistemde kayıtlı cep telefonu numaralarına SMS yoluyla iletildi. Telefon bilgisi güncel olmadığı için sözleşme hesap numarası kendisine ulaşmayan aboneler, yeni numaralarını Aksa Doğalgaz’ın internet sitesinde (aksadogalgaz.com.tr) yer alan sorgulama ekranı üzerinden veya 444 4 187 Çözüm Merkezini arayarak, eski abonelik numaralarını kullanıp öğrenebilecek.

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Otomatik ödeme talimatlarında değişiklik gerekmiyor

Sistem geçişi kapsamında abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla son ödeme tarihi 30 Eylül–5 Ekim 2026 tarihleri arasında olan tüketim faturalarının son ödeme tarihi 6 Ekim 2026 olarak güncellendi. Ödeme işlemleri, anlaşmalı banka ve kurumlar aracılığıyla eski veya güncel abonelik numaraları kullanılarak gerçekleştirilebiliyor.

Otomatik ödeme talimatı bulunan abonelerin ise herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Yeni sözleşme hesap numaraları, ilgili banka sistemlerinde otomatik olarak güncellendiğinden, abonelerin bankalarındaki otomatik ödeme talimatlarını yeniden tanımlamalarına gerek bulunmuyor.

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Online İşlemler ve Aksa Doğalgaz Mobil ile işlemler 7/24

Yeni altyapıyla birlikte Aksa Doğalgaz Online İşlemler kanalı ve Aksa Doğalgaz Mobil uygulaması, SAP sistemiyle tam entegre çalışan yapısıyla abonelere daha kapsamlı bir dijital hizmet deneyimi sunuyor. Aboneler; bağlantı anlaşması, kullanım sözleşmesi ve sözleşme fesih işlemlerinin yanı sıra proje, sözleşme ve tesisat bilgilerini sorgulama gibi birçok abonelik işlemini 7/24 dijital kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Aksa Doğalgaz Online İşlemler kanalına Aksa Doğalgaz’ın kurumsal web sitesi üzerinden erişilebiliyor. Aksa Doğalgaz Mobil uygulaması ise App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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Yeni altyapıyla birlikte dijital kanallarda sunulan hizmetlerin daha hızlı, kolay ve kullanıcı dostu bir deneyimle gerçekleştirilmesi hedefleniyor.