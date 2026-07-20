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        Haberler Ekonomi Otomobil Alfa Romeo yeni SUV’un ipucunu verdi

        Alfa Romeo yeni SUV’un ipucunu verdi

        Alfa Romeo, gelecekteki ürün gamında yer alacak yeni SUV modeline ilişkin ilk tasarım ipucunu paylaştı. İtalya'da tasarlanıp üretilecek modelin, çoklu enerji seçenekleriyle sunulması ve 2027 yılının son çeyreğinde tanıtılması planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 17:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Alfa Romeo'dan yeni SUV hazırlığı

        İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, gelecekteki ürün gamına ilişkin önemli bir ipucu paylaştı.

        İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı (MIMIT) tarafından düzenlenen Ulusal Otomotiv Endüstrisi Yuvarlak Masa Toplantısı’nda konuşan Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Emanuele Cappellano, Alfa Romeo’nun geliştirdiği yeni SUV modelinin arka tasarımına ait ilk görseli tanıttı.

        Paylaşılan ilk tasarım detayı, markanın kendine özgü tasarım dilini geleceğe taşıyacak yeni model hakkında önemli sinyaller veriyor.

        ÇOKLU ENERJİ SEÇENEĞİ OLACAK

        Alfa Romeo, 21 Mayıs’ta gerçekleştirilen Stellantis Yatırımcı Günü 2026 kapsamında açıkladığı Fastlane 2030 stratejisi doğrultusunda ürün gamını genişletmeyi sürdürüyor.

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        Bu kapsamda geliştirilen yeni SUV modelinin, markanın en rekabetçi segmentlerden birinde daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

        Yeni model, farklı müşteri beklentilerine yanıt verecek çoklu enerji seçeneklerine sahip güç-aktarma sistemleriyle sunulacak.

        İTALYA'DA TASARLANIP ÜRETİLECEK

        Alfa Romeo’nun yeni SUV modeli, Torino’daki Centro Stile Alfa Romeo tarafından tasarlanacak ve markanın İtalya’daki Melfi fabrikasında üretilecek.

        Böylece marka, tasarım ve üretimde İtalyan kimliğini koruyarak geleceğe taşımayı hedefliyor.

        Resmi tanıtımının 2027 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni modelin, Alfa Romeo’nun ürün gamında önemli bir rol üstlenerek markanın büyüme stratejisine katkı sağlaması bekleniyor.

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