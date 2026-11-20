Altın fiyatları, güçlü dolar ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle düşüşünü sürdürdü. Spot altın, gün içinde Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 1,9 düşüşle ons başına 3 bin 551,68 dolara geriledi.

Bloomberg HT'deki habere göre Aralık vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 3,6 kayıpla 3 bin 551,90 dolardan işlem gördü.

Altının haftalık kaybı yaklaşık yüzde 8,9'a ulaşırken, bu düşüş 20 Mart haftasından bu yana en sert haftalık gerileme olarak kaydedildi.

ABD dolarının 19 ayın zirvesine yakın seyretmesi de dolar cinsinden fiyatlanan değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı.