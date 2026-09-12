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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine zam geldi

        Benzine zam geldi

        Benzinin litre fiyatında yaklaşık 3 lira 25 kuruş artış gerçekleşti. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        Benzine zam geldi

        Ortadoğu’daki kritik deniz taşımacılığı güzergahlarına yönelik saldırıların artmasının arzda uzun süreli kesinti yaşanacağı endişelerini güçlendirmesiyle brent petrol 100 doların üzerinde işlem görüyor.

        Petrolde yaşanan bu yükseliş iç piyasada akaryakıta zam gelmesine neden oldu. Benzinin litre fiyatında yaklaşık 3 lira 25 kuruş artış gerçekleşti. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 80.26 TL

        Motorin litre fiyatı: 89.01 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

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        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 81.25 TL

        Motorin litre fiyatı: 90.16 TL

        LPG litre fiyatı: 35.09 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 81.52 TL

        Motorin litre fiyatı: 90.43 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        ADANA

        Benzin litre fiyatı: 82.08 TL

        Motorin litre fiyatı: 90.97 TL

        LPG litre fiyatı: 35.41 TL

        BİTLİS

        Benzin litre fiyatı: 82.88 TL

        Motorin litre fiyatı: 91.88 TL

        LPG litre fiyatı: 35.71 TL

        Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        * Görsel temsilidir.

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        #benzin
        #motorin
        #LPG
        #zam
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