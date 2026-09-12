Benzine zam geldi
Benzinin litre fiyatında yaklaşık 3 lira 25 kuruş artış gerçekleşti. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı
Ortadoğu’daki kritik deniz taşımacılığı güzergahlarına yönelik saldırıların artmasının arzda uzun süreli kesinti yaşanacağı endişelerini güçlendirmesiyle brent petrol 100 doların üzerinde işlem görüyor.
Petrolde yaşanan bu yükseliş iç piyasada akaryakıta zam gelmesine neden oldu. Benzinin litre fiyatında yaklaşık 3 lira 25 kuruş artış gerçekleşti. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 80.26 TL
Motorin litre fiyatı: 89.01 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 81.25 TL
Motorin litre fiyatı: 90.16 TL
LPG litre fiyatı: 35.09 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 81.52 TL
Motorin litre fiyatı: 90.43 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
ADANA
Benzin litre fiyatı: 82.08 TL
Motorin litre fiyatı: 90.97 TL
LPG litre fiyatı: 35.41 TL
BİTLİS
Benzin litre fiyatı: 82.88 TL
Motorin litre fiyatı: 91.88 TL
LPG litre fiyatı: 35.71 TL
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.