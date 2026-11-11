Arçelik'ten COP31'de yeşil dönüşüm mesajı

Arçelik, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de geniş kapsamlı bir programla yer alıyor.

Sürdürülebilirliği ürün geliştirmeden üretime, tedarik zincirinden iş birliklerine kadar tüm faaliyetlerinin merkezine koyan şirket, COP31'i iklim hedeflerinin somut uygulamalara dönüştürülmesi, deneyimlerin paylaşılması ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir platform olarak değerlendiriyor

Arçelik, COP31'in ilk gününde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile geliştirdiği sürdürülebilir enerji sponsorluğu modelini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

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9 Kasım'da Green Zone Bilim ve Teknoloji Hub’ı Ana Sahne'de düzenlenen “Oyuna Enerji, Dünyaya Değişim” başlıklı oturuma Arçelik CEO'su Can Dinçer, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Derya Cebecioğlu ile Dilay Özdemir katıldı.

Arçelik Global İletişim Direktörü Selin Güler'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, sporun birleştirici gücüyle sürdürülebilirlik alanında nasıl kalıcı değer yaratılabileceği ele alındı.

Arçelik'in Türkiye Voleybol Federasyonu ile hayata geçirdiği dört yıllık iş birliği, geleneksel sponsorluk anlayışının ötesine geçerek yenilenebilir enerjiyi sporun geleceğine katkı sağlayan bir modele dönüştürmeyi hedefliyor.

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İş birliği kapsamında Gümüşhane’de yaklaşık 50 dönüm arazide kurulması planlanan 4 MW (4.004 kW) gücündeki güneş enerjisi santralinde yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin desteklenmesi ve projenin Türk voleyboluna uzun vadeli ekonomik katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yılda yaklaşık 5.5 milyon kWh yenilenebilir elektrik üretimi sağlayacak olan güneş enerji santralinin TVF’nin yıllık elektrik giderlerinin yüzde 100’ünün karşılanması hedefleniyor.

Elektrik ihtiyacının karşılanmasının ardından üretim fazlasından elde edilecek gelirin ise TVF’ye uzun vadeli ve sürdürülebilir bir finansal kaynak oluşturması öngörülüyor. Üretilecek elektrik, 1.500’den fazla hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer olacak.

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Panelde, şirketlerin kendi teknoloji ve uzmanlık alanlarından yararlanarak spora yalnızca finansal destek sağlamakla kalmayıp çevresel, ekonomik ve toplumsal değer de yaratabileceği vurgulandı. Arçelik ve TVF'nin geliştirdiği modelin farklı spor branşlarına ve kurumlara ilham verebilecek bir yaklaşım sunduğu değerlendirildi.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE BEYAZ EŞYANIN ROLÜ

COP31'in ikinci gününde Arçelik, enerji dönüşümünün en önemli başlıklarından biri olan enerji verimliliğini uluslararası katılımcılarla değerlendirdi.

10 Kasım'da Green Zone Koç Pavilyonu'nda düzenlenen “Verimlilikten Dayanıklılığa: Enerji Dönüşümünde Beyaz Eşya Sektörünün Rolü” başlıklı oturumda Arçelik CEO'su Can Dinçer, sektörün enerji dönüşümüne sağlayabileceği katkıları değerlendirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile uluslararası enerji ve sektör temsilcilerinin de katıldığı oturumda, enerji dönüşümünün yalnızca yenilenebilir enerji üretimini artırmakla sınırlı olmadığı, mevcut enerjinin daha verimli kullanılmasının da kritik önem taşıdığı üzerinde duruldu.

Enerji verimli ev teknolojilerinin hanelerin enerji maliyetlerini ve elektrik şebekeleri üzerindeki yükü azaltmadaki rolü değerlendirilirken, akıllı ve bağlantılı cihazların enerji tüketiminin daha etkin yönetilmesine sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Panelde ayrıca enerji verimli teknolojilerin daha geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için ortak standartların, destekleyici kamu politikalarının, tüketici teşviklerinin ve uygun finansman modellerinin önemi gündeme geldi.

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Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı ve Avrupa ile entegre beyaz eşya sanayisinin, enerji verimli çözümlerin yaygınlaştırılmasında önemli bir potansiyel taşıdığı vurgulandı.

"YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Arçelik CEO'su Can Dinçer, şirketin COP31'e katılımını ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını değerlendirerek, "Enerji verimliliği, küresel enerji dönüşümünü hızlandırabilecek en somut ve etkili araçlardan biri. Arçelik olarak milyonlarca evde kullanılan ürünlerimizle bu dönüşüme doğrudan katkı sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz enerji ve su verimli teknolojilerle hanelerin kaynak tüketimini azaltıyor, enerji sistemleri üzerindeki yükün hafifletilmesine yardımcı oluyoruz. COP31'de önceliğimiz, bu teknolojilerin yaygınlaşmasını destekleyecek politikaları, finansman modellerini ve iş birliklerini geliştirmek. Küresel üretim gücümüz ve teknoloji geliştirme kapasitemizle bu alandaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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Arçelik, COP31 kapsamında Koç Pavilyonu'nda sergilediği ürün ve teknolojilerle sürdürülebilirlik yaklaşımının günlük yaşamdaki karşılığını da ortaya koyuyor.

Enerji ve su tüketimini azaltmaya yardımcı olan ev teknolojileri, yapay zeka destekli çözümler ve bağlantılı cihazlar, kaynakların daha bilinçli ve verimli kullanılmasını destekliyor.